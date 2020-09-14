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"Всегда хочу забивать". Казахстанский снайпер "Барыса" высказался о ЦСКА и своих пяти шайбах в КХЛ

Рассказал и о пропущенных голах.

"Всегда хочу забивать". Казахстанский снайпер "Барыса" высказался о ЦСКА и своих пяти шайбах в КХЛ
Никита Михайлис. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Форвард "Барыса" Никита Михайлис после домашнего матча с ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) рассказал о "химии" в игровой тройке и прокомментировал проблемы команды с пропущенными голами на последних минутах матчей, передает корреспондент Vesti.kz. Нападающий считает это проблемой.

"Барыс" выигрывал матч у москвичей с минимальным преимуществом, но пропустил на последних минутах, а в серии буллитов проиграл встречу.

- Хорошая игра была. С каждым матчем мы добавляем в своей тактике. Думаю, все равно надо делать выводы, потому что в конце пропускаем необязательный гол, а ведь всю игру имели хорошую инициативу над соперником. Впереди будем сосредоточеннее играть до конца.

- Тренерский штаб вернулся к составу с Аркадием Шестаковым. Как его форма, и как в целом оцените ваше звено?

- Вся команда играла в одном тонусе. Делали одно дело. Не поворачивается язык говорить про состав.

- Ваш товарищ Дмитрий Гренц, с которым вы провели много времени, сегодня вернулся в первую команду. Как оцените его возвращение?

- Молодчик. Хороший шанс. Будем стараться войти в ритм команды. С возвращением его.

- Пять голов в шести матчах. Вы лидируете в снайперской гонке.

- Стараюсь каждый момент довести до броска. Как минимум. И всегда хочу забивать. Гол - это плюс команде, это победа. Раз выпускают в большинстве, надо забивать. 

- Можно ли связать вашу успешную игру с уровнем игры Кертиса Волка?

- Кертис - профессионал. К нему нет никаких вопросов. Большинство голов - это его заслуга. Он молодец. Хорошо работает. Дальше - больше.

Капризная звезда для "Барыса"? Как Скабелка раскрыл капитана казахстанской команды в КХЛ

Ранее матч прокомментировали тренеры. Юрий Михайлис считает, что "Барыс" больше заслуживал победы, а Игорь Никитин отметил везение ЦСКА.

Напомним, следующий матч "Барыс" сыграет 18 сентября, когда примет на своем льду рижское "Динамо". Юрий Михайлис показывает старт среди казахстанских тренеров в КХЛ. Одним из лучших в команде является капитан Даррен Диц.

Нашел общий язык? Как "Барыс" с новым тренером выделился в КХЛ

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ ЦСКА Михайлис Никита

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