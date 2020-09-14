"Барыс" в серии буллитов проиграл ЦСКА в домашнем матче нового сезона КХЛ

"Барыс"
уступил московскому ЦСКА
в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Счет на 32-й минуте при игре в большинстве открыл Никита Михайлис
, которому ассистировали Кертис Волк и Виктор Сведберг.
Данная шайба стала пятой для Михайлиса, что позволило ему выйти в лидеры среди лучших снайперов чемпионата. При этом первое место в списке он делит с Антоном Бурдасовым из СКА, в активе которого также числятся пять голов.
Однако удержать минимальное преимущество хозяева льда не сумели - на 57-й минуте Александр Попов
забросил ответную шайбу.
В основное время игры и овертайме команды не смогли выявить сильнейшего. При этом овертайм "Барыс" начинал в большинстве вследствие удаления Богдана Киселевича в конце третьей 20-минутки. Однако подопечные Юрия Михайлиса не реализовали численное большинство. А вот в серии буллитов удача улыбнулась гостям - 2:1. Решающую шайбу в послематчевой лотерее забросил Константин Окулов
.
После этой игры "Барыс" с семью очками расположился на шестом месте на "Востоке", в то время как ЦСКА с 11 баллами стал лидером Западной конференции.
Отметим, что команды играли между собой 7 сентября в Москве, где победили "армейцы" со счетом 3:1.
Следующий матч "Барыс" также проведет на своей площадке - против рижского "Динамо" 18 сентября.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне