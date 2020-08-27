"Месси не обсуждали". Защитник "Барыса" - о звезде "Барселоны" и волевой победе над "Сарыаркой"

Защитник "Барыса" Алексей Маклюков
после контрольного матча с "Сарыаркой"
из Караганды рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz
о своей игре после изоляции и прокомментировал шутку клуба о трансфере Лионеля Месси
.
Столичная команда одержала
вторую победу подряд, забив восемь голов, а 26-летний защитник сборной Казахстана провел первый матч перед стартом КХЛ.
- Потери были, но отчасти это связано с качеством льда. Нельзя, конечно, все сваливать на лед, но процент от брака был все равно. Где-то перескочило, а где-то подскользнуло. Но я не сваливаю на лед, но он не помог вкатиться сегодня, - признался Маклюков.
- Вроде бы победа 8:2, но соперник открыл счет - как вкатиться в такой матч?
- Мы владели инициативой, но удаления и дисциплина нас подвели. Хоть пятый игрок и вышел, но вся смена была наложена на меньшинство. Я думаю, не случись этих ненужных удалений, то немного другая картина была бы.
- И такой момент. "Барыс" анонсировал приглашение Лионеля Месси. Как в команде восприняли шутку?
- Если честно, в раздевалке обсуждения не было. Думаю, все застали пост после раскатки. Каждый посмотрел и что-то свое подумал. Но общего обсуждения не было. Может и не дойдет. Не все футбол любят. Понятно, что его все знают, но в раздевалке ничего такого не было.
"Не понравился мне он". Тренер "Барыса" - о разгромной победе, форварде из Швеции, Фрэттине и Месси
Добавим, что вторая встреча "Барыса" с "Сарыаркой" пройдет 29 августа, и начнется в 17:00 по столичному времени. В КХЛ "Барыс" начнет выступление 3 сентября в Риге, где соперником станет местное "Динамо".
Он заиграет? Как в "Барысе" не может раскрыться двухметровый защитник из сборной Казахстана
Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне