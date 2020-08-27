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"Месси не обсуждали". Защитник "Барыса" - о звезде "Барселоны" и волевой победе над "Сарыаркой"

Также он прокомментировал свою игру.

"Месси не обсуждали". Защитник "Барыса" - о звезде "Барселоны" и волевой победе над "Сарыаркой"
Алексей Маклюков. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Защитник "Барыса" Алексей Маклюков после контрольного матча с "Сарыаркой" из Караганды рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz о своей игре после изоляции и прокомментировал шутку клуба о трансфере Лионеля Месси.

Столичная команда одержала вторую победу подряд, забив восемь голов, а 26-летний защитник сборной Казахстана провел первый матч перед стартом КХЛ.

- Потери были, но отчасти это связано с качеством льда. Нельзя, конечно, все сваливать на лед, но процент от брака был все равно. Где-то перескочило, а где-то подскользнуло. Но я не сваливаю на лед, но он не помог вкатиться сегодня, - признался Маклюков. 

- Вроде бы победа 8:2, но соперник открыл счет - как вкатиться в такой матч?
- Мы владели инициативой, но удаления и дисциплина нас подвели. Хоть пятый игрок и вышел, но вся смена была наложена на меньшинство. Я думаю, не случись этих ненужных удалений, то немного другая картина была бы.

- И такой момент. "Барыс" анонсировал приглашение Лионеля Месси. Как в команде восприняли шутку?
- Если честно, в раздевалке обсуждения не было. Думаю, все застали пост после раскатки. Каждый посмотрел и что-то свое подумал. Но общего обсуждения не было. Может и не дойдет. Не все футбол любят. Понятно, что его все знают, но в раздевалке ничего такого не было.

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Добавим, что вторая встреча "Барыса" с "Сарыаркой" пройдет 29 августа, и начнется в 17:00 по столичному времени. В КХЛ "Барыс" начнет выступление 3 сентября в Риге, где соперником станет местное "Динамо".

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сарыарка Месси Лионель

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