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Прямая трансляция второго матча "Барыса" с "Торпедо"

Первую встречу выиграло "Торпедо".

Прямая трансляция второго матча "Барыса" с "Торпедо"
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0

Сегодня, 23 августа, состоится второй контрольный матч столичного "Барыса" с усть-каменогорским "Торпедо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Нур-Султане на "Барыс-Арене" и начнется в 13:00. Прямую трансляцию можно посмотреть на видео ниже:

Напомним, первая встреча между командами завершилась неожиданной победой усть-каменогорского клуба со счетом 2:1.

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Метки:
Барыс в КХЛ Торпедо УК ХК КХЛ

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