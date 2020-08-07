"Барыс" договорился о контракте с хоккеистом сборной Казахстана

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Новый контракт рассчитан на два сезона и носит двусторонний характер, то есть игрок может играть как в КХЛ, так и за фарм-клуб "Номад" в ВХЛ. Предложение защитник принял не сразу.
22-летний Полохов в прошедшем сезоне провел за "Барыс" восемь матчей, а в 41 игре за "Номад" он набрал четыре (2+2) очка. В КХЛ воспитанник карагандинского хоккея дебютировал в августе 2017 года и на данный момент имеет в своем активе четыре (1+3) балла в 116 встречах.
За национальную сборную Казахстана Полохов играл на чемпионатах мира в первом дивизионе в 2017 и 2018 году. Также он был капитаном молодежной сборной на ЧМ-2018 в элите.
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