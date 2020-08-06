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"Барысу" предложили домашнюю арену в России

Ее хозяин тоже выступает в Восточной конференции.

"Барысу" предложили домашнюю арену в России
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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ХК "Барыс" до стабилизации эпидемиологической обстановки в Казахстане может переехать в Казань.

Как сообщает "Бизнес Online", представители "Ак Барса", который также выступает в Восточной конференции, связывались с казахстанским клубом и заверили, что готовы его приютить. При этом отмечается, что у "Барыса" в России есть еще один вариант.

"В самом "Барысе" нашему изданию отказались комментировать эту информацию, но уточнили, что клуб не сможет принять самостоятельное решение - все будет зависеть от властей Казахстана.

Неудивительно, что именно Казань - один из вариантов для "Барыса". Недавно трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов заявил, что КХЛ должна последовать примеру НХЛ и собрать все клубы лиги в двух городах, чтобы провести чемпионат и минимизировать риски заражения хоккеистов, и назвал Казань. Как минимум один клуб лиги столица Татарстана точно сможет принять - есть и гостиницы, и возможность проводить матчи КХЛ, - "Татнефть Арена" и Дворец спорта. Понятно, что условия там хуже, чем на "Барыс Арене" в Нур-Султане, которая вмещает почти 12 тысяч зрителей, но сейчас вместимость и какие-то другие удобства не имеют никакого значения.

Если лига начнет сезон меньше чем через месяц, то выбирать "Барысу" не придется. Матчи, скорее всего, будут проходить без зрителей или с минимальным их количеством, поэтому неважно, где проводить свои игры - на относительно новой арене в Нур-Султане или в небольшом Дворце спорта в Казани. К тому же мера эта станет временной. До конца года, скорее всего, в Казахстане ситуация стабилизируется и границы откроют", - пишет СМИ.

Напомним, ранее президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что у "Барыса" имеется вариант с переносом матчей в другой город. Пока в Казахстане запрещено проводить спортивные матчи, но команда уже начала собираться в столице для подготовки к сезону, который стартует 2 сентября. 

В казанский "Ак Барс" ранее перешел форвард сборной Казахстана Найджел Доус.

 

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Метки:
Барыс в КХЛ Коронавирус КХЛ Ак Барс

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