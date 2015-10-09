Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
167 миллионов за сезон: сколько получит новичок "Барыса"

Стала известна зарплата новичка "Барыса" - канадского защитника Тайлера Уотерспуна, передают Vesti.kz.

По информации Хайруллин Live, зарплата Уотерспуна составит 25 миллионов рублей (примерно 167 миллионов тенге) в год.

Контракт Уотерспуна с казахстанским клубом подписан на один сезон – до 31 мая 2026 года.

Уотерспун провёл более 700 матчей в АХЛ и сыграл 36 встреч в НХЛ. В 2022 году он представлял Канаду на Олимпийских играх в Пекине.

За фарм-клуб "Монреаля" — "Лаваль Рокет" — защитник провёл 79 матчей (включая 7 игр плей-офф) и набрал 18 очков: 2 гола и 16 результативных передач.


Сегодня, 1 октября, "Барыс" проведёт домашний матч против ярославского "Локомотива" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Прямая трансляция будет доступна здесь.

Континентальная Хоккейная Лига 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 19:00   •   не начат
Барыс
Барыс
(Астана)
- : -
Локомотив
Локомотив
(Ярославль)
Кто победит в основное время?
Барыс
Ничья
Локомотив
Проголосовало 69 человек

