Звезда Серии A стал одноклубником Зайнутдинова

Тэмми Абрахам из итальянской "Ромы" стал игроком стамбульского "Бешикташа", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Воспитанник "Челси" будет играть за "Бешикташ" на правах аренды до конца сезона - 2025/26.

Новичок стамбульцев в трех сезонах забил 37 мячей за "Рому" и помог команде выиграть Лигу конференций‑2022.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Абрахама с "Бешикташем" не разглашается, однако подчеркивалось, что сделка станет рекордной для стамбульцев.