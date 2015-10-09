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Вчера 23:48
 

Звезда Серии A стал одноклубником Зайнутдинова

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Звезда Серии A стал одноклубником Зайнутдинова ©ФК "Бешикташ"

Тэмми Абрахам из итальянской "Ромы" стал игроком стамбульского "Бешикташа", сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Тэмми Абрахам из итальянской "Ромы" стал игроком стамбульского "Бешикташа", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Воспитанник "Челси" будет играть за "Бешикташ" на правах аренды до конца сезона - 2025/26.

Новичок стамбульцев в трех сезонах забил 37 мячей за "Рому" и помог команде выиграть Лигу конференций‑2022.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера Абрахама с "Бешикташем" не разглашается, однако подчеркивалось, что сделка станет рекордной для стамбульцев.


Отметим, что за "Бешикташ" также выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, перебравшийся в Стамбул летом 2023-го.

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