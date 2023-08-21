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Бешикташ" подписал к Зайнутдинову рекордного новичка. Подробности

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Бешикташ" подписал к Зайнутдинову рекордного новичка. Подробности ©ФК "Бешикташ"

Турецкий "Бешикташ" завершил самый крупный трансфер в своей истории, договорившись о переходе английского нападающего Тэмми Абрахама из "Ромы", передают Vesti.kz.

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Турецкий "Бешикташ" завершил самый крупный трансфер в своей истории, договорившись о переходе английского нападающего Тэмми Абрахама из "Ромы", передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 27‑летний форвард уже вылетел в Стамбул (Турция), после чего подпишет четырёхлетнее соглашение.

Сделка полностью согласована: все документы утверждены обеими сторонами, медицинское обследование запланировано на день прибытия игрока. Сумма трансфера не разглашается, однако в клубе подчеркивают, что она станет рекордной для "Бешикташа".


Воспитанник "Челси" покидает Италию после трех сезонов, в течение которых забил 37 мячей за "Рому" и помог команде выиграть Лигу конференций‑2022. В Турции от нападающего ждут мгновенного усиления атакующей линии и высокой результативности в национальном чемпионате и еврокубках.

Отметим, что за "Бешикташ" также выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, перебравшийся в Стамбул летом 2023-го.

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