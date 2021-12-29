 FXqhCxaWgsfPD7cY4h1xcYa6rIR5jPAwFSAoMIpd
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Определен лучший спортсмен 2021 года Хочешь iPhone 13 Pro Max?
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Звезда "Ливерпуля" и трансферные бомбы. Как дебютант КПЛ проводит межсезонье

Звезда "Ливерпуля" и трансферные бомбы. Как дебютант КПЛ проводит межсезонье
©ФК "Аксу"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Новичок КПЛ - "Аксу" из Павлодарской области показывает себя одним из самых активных клубов в межсезонье. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кого дебютант высшего дивизиона успел подписать и какие слухи ходят вокруг этого коллектива.

Вокруг "Аксу" генерируется множество новостей. Одна из них касается бывшего игрока сборной Испании, "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и "Галатасарая" Альберта Риеры, которого должны были назначить на пост главного тренера. Впрочем, пока этого не произошло. Сообщается о том, что стороны из-за некоторых нюансов в контракте не могут договориться. Поэтому они имеют план "Б", который предусматривает приглашение Дмитрия Огая.

Тем временем "Аксу" изменил эмблему. Клуб вернулся к исконным цветам - красному и синему (именно в такой расцветке павлодарцы появились во второй лиге).

Примечательно, что новичок КПЛ объявил об этом в своем резервном аккаунте в Instagram, поскольку действующий был заблокирован. Но теперь все позади.

Между тем уже стало известно о планах павлодарцев на ближайшие предсезонные сборы. 11 января команда соберется в Турции, где проведет три матча: 15 января с венгерским "Шиофоком", 21 января с российским "Металлургом", 27 января с македонским "Брегалница Штип".

Подчеркивается, что у команды не должно возникнуть проблем с финансированием, и поэтому можно ожидать от "Аксу" трансферных бомб.

Клуб уже пополнился нигерийским центральным защитником Фейтом Фрайдеем Обилором, который в минувшем сезоне выступал за "Тараз". Еще одним новичком, согласно неофициальным данным, стал воспитанник "Атырау" Рафаил Оспанов.

По слухам, еще один игрок "Тараза" Тимур Досмагамбетов может оказаться или в "Аксу", или в "Туране". Неофициальные источники отправляют в Павлодар и экс-лидера "Кайсара" Думана Нарзилдаева, а также капитана "Кайрата" Гафуржана Суюмбаева и бывшего вратаря сборной Казахстана Самата Отарбаева, последним клубом которого был "Кыран". Помимо этого, была информация и об интересе к форварду "Турана" - северомакедонцу Самиру Фазли.

К звезде "Ливерпуля" и сборной Испании. Стало известно, где может продолжить карьеру капитан "Кайрата"

Между тем лучший бомбардир первой лиги-2021 Мирас Турлыбек интересен "Актобе". Впрочем, сообщается что "Аксу" намерен сохранить своего форварда.

В целом активность дебютанта КПЛ не может не радовать павлодарских болельщиков. В отличие от многих клубов, пусть и на волне существенного инфошума, "Аксу" делает конкретные шаги в подготовке к следующему сезону.

Если команда подпишет многих заметных в казахстанском футболе исполнителей, то в этом не будет ничего удивительного. Вероятно, и амбиции у павлодарцев будут высокими.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
КПЛ Первая лига Казахстана Актобе ФК Кайрат ФК Туран ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 00:01
Футбол
Экс-лидер "Кайрата" Михаил Бакаев остался без клуба Экс-лидер "Кайрата" Михаил Бакаев остался без клуба
Вчера , 22:51
Футбол
Звезда "Ливерпуля" и трансферные бомбы. Как дебютант КПЛ проводит межсезонье Звезда "Ливерпуля" и трансферные бомбы. Как дебютант КПЛ проводит межсезонье
Вчера , 22:28
Футбол
Стал известен очередной новичок ФК "Астана" Стал известен очередной новичок ФК "Астана"
Вчера , 20:15
Футбол
"Кайрат" определился с легионерами на новый сезон "Кайрат" определился с легионерами на новый сезон
Вчера , 19:21
Футбол
"Тобол" нашел новичка в РПЛ за 600 тысяч евро "Тобол" нашел новичка в РПЛ за 600 тысяч евро
Вчера , 16:20
Футбол
Голкипер "Астаны" и сборной Казахстана понадобился участнику Лиги чемпионов Голкипер "Астаны" и сборной Казахстана понадобился участнику Лиги чемпионов
Вчера , 15:06
Футбол
"Шахтер" решил судьбу легионера "Шахтер" решил судьбу легионера
Вчера , 14:42
Футбол
"Актобе" определился с соперниками по первым сборам "Актобе" определился с соперниками по первым сборам
Вчера , 12:27
Футбол
Полузащитник "Астаны" заинтересовал клубы РПЛ Полузащитник "Астаны" заинтересовал клубы РПЛ
Вчера , 10:59
Футбол
В "Карабахе" прокомментировали информацию о переходе Балаева в "Актобе" В "Карабахе" прокомментировали информацию о переходе Балаева в "Актобе"
28 декабря, 22:49
Футбол
Впечатляющая серия в КПЛ и "лавочка" в "Карабахе". Зачем экс-вратарь "Тобола" нужен "Актобе"? Впечатляющая серия в КПЛ и "лавочка" в "Карабахе". Зачем экс-вратарь "Тобола" нужен "Актобе"?
28 декабря, 22:03
Футбол
Елдос Ахметов возвращается в "Астану": играл против "Атлетико" и взял два чемпионства Елдос Ахметов возвращается в "Астану": играл против "Атлетико" и взял два чемпионства
28 декабря, 21:41
Футбол
"Отказал топ-клубам РПЛ ради "Кайрата". Агент отреагировал на новости о переходе Мхитаряна в КПЛ "Отказал топ-клубам РПЛ ради "Кайрата". Агент отреагировал на новости о переходе Мхитаряна в КПЛ
28 декабря, 20:20
Футбол
"Кайрат" не потянет зарплату? В Армении оценили возможность трансфера Мхитаряна в КПЛ "Кайрат" не потянет зарплату? В Армении оценили возможность трансфера Мхитаряна в КПЛ
28 декабря, 18:23
Футбол
"Астана" объявила о новом назначении в руководстве "Астана" объявила о новом назначении в руководстве
28 декабря, 18:00
Футбол
Два клуба КПЛ включились в борьбу за защитника сборной Казахстана Два клуба КПЛ включились в борьбу за защитника сборной Казахстана
28 декабря, 17:32
Футбол
Перейдет в "Кайрат"? Мхитарян достиг договоренности с клубом Перейдет в "Кайрат"? Мхитарян достиг договоренности с клубом
28 декабря, 16:16
Футбол
"Актобе" усилился лучшим бомбардиром европейского чемпионата "Актобе" усилился лучшим бомбардиром европейского чемпионата
28 декабря, 15:30
Футбол
От Касыма до Аймбетова. Топ-5 самых востребованных игроков сборной Казахстана в зимнее трансферное окно  От Касыма до Аймбетова. Топ-5 самых востребованных игроков сборной Казахстана в зимнее трансферное окно 
28 декабря, 15:13
Футбол
Бывший форвард сборной Казахстана покинул свой пост в "Астане" Бывший форвард сборной Казахстана покинул свой пост в "Астане"
28 декабря, 13:59
Футбол
"Кайрат" принял решение по казахстанскому защитнику "Кайрат" принял решение по казахстанскому защитнику
28 декабря, 12:28
Футбол
Участник еврокубков от Казахстана определился с соперниками по второму сбору Участник еврокубков от Казахстана определился с соперниками по второму сбору
28 декабря, 11:44
Футбол
"Тобол" официально объявил о решении по своему капитану "Тобол" официально объявил о решении по своему капитану
28 декабря, 11:23
Футбол
"Кайрат" может подписать Генриха Мхитаряна "Кайрат" может подписать Генриха Мхитаряна
27 декабря, 22:53
Футбол
Клуб КПЛ объявил об уходе вратаря Клуб КПЛ объявил об уходе вратаря
27 декабря, 21:58
Футбол
Приглашение игроков сборной и перестройка состава. "Актобе" продолжает быть самым активным в межсезонье Приглашение игроков сборной и перестройка состава. "Актобе" продолжает быть самым активным в межсезонье
27 декабря, 20:21
Футбол
"Состав собирается по именам". Казахстанский эксперт оценил активность "Актобе" в межсезонье "Состав собирается по именам". Казахстанский эксперт оценил активность "Актобе" в межсезонье
27 декабря, 17:12
Футбол
Тренер "Актобе" рассказал о трансфере игрока молодежной сборной Казахстана и потенциале Самородова Тренер "Актобе" рассказал о трансфере игрока молодежной сборной Казахстана и потенциале Самородова
27 декабря, 16:32
Футбол
Стал лучшим бомбардиром и обошел Салаха. Как игрок из КПЛ блеснул на Кубке Африки Стал лучшим бомбардиром и обошел Салаха. Как игрок из КПЛ блеснул на Кубке Африки
27 декабря, 15:44
Футбол
Агент Яна Вороговского прокомментировал уход из "Кайрата" и трансфер в Европу Агент Яна Вороговского прокомментировал уход из "Кайрата" и трансфер в Европу
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus