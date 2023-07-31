"Зениту" интересен молодой защитник "Кайрата"

Скаутская служба санкт-петербургского "Зенита" обратила внимание на молодого защитника алматинского "Кайрата" Султана Аскарова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Как известно, "Зенит" и "Кайрат" имеют партнерские отношения, которые в том числе предусматривают взаимные трансферы игроков. Российский клуб в связи с этим просмотрел юношеские и молодежные команды "Кайрата". В их поле зрения попал центральный защитник Султан Аскаров из "Кайрат-Жастар". 19-летний игрок произвел очень позитивное впечатление на скаутов российского клуба. Возможно, Аскаров в этом или следующем году перейдет в "Зенит", но сначала лишь во вторую команду.
Аскаров является основным защитником "Кайрат-Жастар" в этом сезоне. В рамках первой лиги он провел 15 игр и забил два гола. В недавнем матче 17-го тура КПЛ, Аскаров попал в заявку основного состава "Кайрата" против "Кайсара". Также на счету Аскарова четыре матча в составе юношеской сборной Казахстана U-19.
Напомним, что на данный момент в "Зените" выступает воспитанник "Кайрата" Нуралы Алип. В то время как в алматинском клубе играет представитель академии клуба из Санкт-Петербурга Дмитрий Сергеев.
Загрузка матч-центра...
Реклама