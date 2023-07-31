"Зениту" интересен молодой защитник "Кайрата"

Скаутская служба санкт-петербургского "Зенита" обратила внимание на молодого защитника алматинского "Кайрата" Султана Аскарова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как известно, "Зенит" и "Кайрат" имеют партнерские отношения, которые в том числе предусматривают взаимные трансферы игроков. Российский клуб в связи с этим просмотрел юношеские и молодежные команды "Кайрата". В их поле зрения попал центральный защитник Султан Аскаров из "Кайрат-Жастар". 19-летний игрок произвел очень позитивное впечатление на скаутов российского клуба. Возможно, Аскаров в этом или следующем году перейдет в "Зенит", но сначала лишь во вторую команду.

Аскаров является основным защитником "Кайрат-Жастар" в этом сезоне. В рамках первой лиги он провел 15 игр и забил два гола. В недавнем матче 17-го тура КПЛ, Аскаров попал в заявку основного состава "Кайрата" против "Кайсара". Также на счету Аскарова четыре матча в составе юношеской сборной Казахстана U-19.

Напомним, что на данный момент в "Зените" выступает воспитанник "Кайрата" Нуралы Алип. В то время как в алматинском клубе играет представитель академии клуба из Санкт-Петербурга Дмитрий Сергеев.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 17 10 5 2 31-15 35 4 Кайрат 17 8 5 4 31-24 29 5 Кызылжар 16 9 1 6 17-14 28 6 Тобол 15 8 2 5 19-18 26 7 Атырау 17 6 5 6 18-20 23 8 Жетысу 17 7 2 8 17-24 23 9 Кайсар 17 6 3 8 18-20 21 10 Шахтер 17 5 3 9 19-23 18 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 13 Каспий 17 2 5 10 17-30 11 14 Аксу Пв 17 3 2 12 14-29 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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