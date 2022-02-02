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"Зенит" Алипа вошел в топ-10 клубов мира по тратам в зимнее трансферное окно

"Зенит" Алипа вошел в топ-10 клубов мира по тратам в зимнее трансферное окно
©ФК "Зенит"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

"Зенит" вошел в топ-10 клубов мира по тратам на покупку игроков в зимнее трансферное окно, сообщает Sport24.

"Сине-бело-голубые" расположились в списке на девятом месте. За троих новичков чемпион России заплатил 27,15 миллиона евро. Бразильский нападающий Юри Алберто был куплен у "Интернасьонала" за 20 миллионов, защитник Арсен Адамов - у "Урала" за пять миллионов, а нападающий Иван Сергеев - у "Крыльев Советов" за 2,15 миллиона.

Больше всех в зимнее трансферное окно на новых футболистов потратил "Ньюкасл" - 102,1 миллиона евро. На втором месте по этому показателю находится "Ювентус" (97,7 миллиона евро), на третьем - "Барселона" (55 миллионов евро).

Напомним, защитник "Кайрата" и сборной Казахстана Нуралы Алип находится на просмотре в "Зените". Его будущее должно проясниться в конце второго сбора, который в эти дни проходит в Португалии.


22-летний Алип был основным игроком "Кайрата" в прошлом сезоне, провел за алматинский клуб 25 матчей в чемпионате, шесть - в Кубке Казахстана и семь - в Лиге конференций.

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Метки:
Зенит Алип Нуралы Премьер-лига России Кайрат ФК

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