Защитник из Европы близок к переходу в клуб КПЛ

Белорусский защитник Данила Нечаев близок к переходу в футбольный клуб "Иртыш", передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Ухо", 26-летний футболист в ближайшие дни подпишет контракт с павлодарским клубом.

За два года в составе жодинского "Торпедо" он принял участие в 72 матчах (гол + три ассиста).

В его карьере также были БАТЭ, "Белшина", "Лида", "Дняпро" и "Днепр" (Могилёв). С 2021 по 2024 год вызывался в сборную Беларуси.

В минувшем сезоне "Иртыш" занял второе место в таблице первой лиги и вышел в премьер-лигу, где пять раз становился чемпионом (1993, 1997, 1999, 2002, 2003).

