КПЛ
Защитник из Европы близок к переходу в клуб КПЛ

Данила Нечаев. ©torpedo-belaz.by

Белорусский защитник Данила Нечаев близок к переходу в футбольный клуб "Иртыш", передают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Ухо", 26-летний футболист в ближайшие дни подпишет контракт с павлодарским клубом.

За два года в составе жодинского "Торпедо" он принял участие в 72 матчах (гол + три ассиста).

В его карьере также были БАТЭ, "Белшина", "Лида", "Дняпро" и "Днепр" (Могилёв). С 2021 по 2024 год вызывался в сборную Беларуси.

В минувшем сезоне "Иртыш" занял второе место в таблице первой лиги и вышел в премьер-лигу, где пять раз становился чемпионом (1993, 1997, 1999, 2002, 2003).

Пятикратный чемпион Казахстана подписал игроков "Астаны" и "Ордабасы"

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

