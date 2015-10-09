Пятикратный чемпион Казахстана подписал игроков "Астаны" и "Ордабасы"

Защитники Дмитрий Шомко и Султанбек Астанов покинули "Астану" и "Ордабасы" соответственно, в новом сезоне они будут играть за "Иртыш".

По информации источника, павлодарский клуб уже согласовал контракты с Астановым и Шомко. Кроме того, "Иртыш" также должны пополнить нападающий Оралхан Омиртаев и защитник Сагадат Турсынбай.

В прошлом сезоне "Иртыш" занял второе место в первой лиге, набрав 61 очко. Таким образом, павлодарцы вернулись в высший дивизион.

Напомним, последний раз в КПЛ "Иртыш" играл в 2019, а в 2020 снялся с турнира. павлодарский клуб является пятикратным чемпионом Казахстана.





Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!