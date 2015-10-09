Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

КПЛ
Сегодня 22:25
 

Пятикратный чемпион Казахстана подписал игроков "Астаны" и "Ордабасы"

  Комментарии

Поделиться
Пятикратный чемпион Казахстана подписал игроков "Астаны" и "Ордабасы" ©ФК "Ордабасы"

Защитники Дмитрий Шомко и Султанбек Астанов покинули "Астану" и "Ордабасы" соответственно, в новом сезоне они будут играть за "Иртыш"

Поделиться

Защитники Дмитрий Шомко и Султанбек Астанов покинули "Астану" и "Ордабасы" соответственно, в новом сезоне они будут играть за "Иртыш"

По информации источника, павлодарский клуб уже согласовал контракты с Астановым и Шомко. Кроме того, "Иртыш" также должны пополнить нападающий Оралхан Омиртаев и защитник Сагадат Турсынбай. 

В прошлом сезоне "Иртыш" занял второе место в первой лиге, набрав 61 очко. Таким образом, павлодарцы вернулись в высший дивизион. 

Напомним, последний раз в КПЛ "Иртыш" играл в 2019, а в 2020 снялся с турнира. павлодарский клуб является пятикратным чемпионом Казахстана.

 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Суперкубок Испании 2025/26   •   Саудовская Аравия, Джидда   •   Финал, мужчины
12 января 00:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Реал М
Проголосовало 2204 человек

Реклама

Живи спортом!