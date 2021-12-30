Заряженный Гуральски, надежный Баньяк и результативный Канте. Как легионеры играли за "Кайрат" в сезоне-2021

Как сообщили неофициальные источники, "Кайрат" определился с легионерами на будущий сезон. По слухам, "желто-черные" решили сохранить Яцека Гуральски, Маки Баньяка и Хосе Канте. Позже сам клуб выступил с заявлением, опровергающим все разговоры за последнее время. Тем не менее корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему уровень перечисленных легионеров вызывает меньше всего вопросов.

К этому списку также можно добавить Вагнера Лава, покинувшего клуб в декабре. Помимо перечисленных иностранцев, в прошедшем сезоне за "Кайрат" играли такие исполнители, как Раде Дугалич (Сербия), Дино Миканович (Хорватия), Рикарду Алвеш (Португалия), Небойша Косович (Черногория), Штрели Мамба (Германия), Адеринсола Эсеола (Украина) и Жоао Пауло (Бразилия).

Эсеола так и не вышел на прежний уровень и покинул команду по ходу сезона. Мамба не оправдал ожиданий и тоже был отправлен в аренду в немецкую "Ганзу". Жоао и Алвеш пришли в середине этого года. Остальные оставили неоднозначное впечатление.

Что касается Гуральски, Баньяка и Канте, то эти легионеры выглядели оптимально и убедили всех в своей состоятельности.

Гуральски в прошлом году сыграл важную роль в долгожданном чемпионстве. К сожалению, зимой 2021 года он получил тяжелую травму и выбыл на долгое время. Поляк появился в составе лишь в сентябре, но в оставшееся время приложил максимум усилий и преобразил игру. Несмотря на травму, этот опорный полузащитник не боялся идти в борьбу и "выжигал" в центре поля. На его счету 11 матчей и большие ожидания в следующем сезоне.

Баньяк присоединился к алматинцам по ходу сезона. Камерунцу не пришлось даже адаптироваться к новой команде. В матче Лиги чемпионов с "Црвеной Звездой" он принес победу - 2:1, хотя после поражения в Белграде 0:5 триумфатором противостояния вышли сербы. И все же воспитанник "Барселоны" органично влился в состав и усилил игру в обороне. На счету Баньяка 21 матч, в которых были по одному голу и ассисту. В следующем году, очевидно, на этого легионера будет сделана серьезная ставка.

Канте вовсе называют лучшим трансфером "Кайрата" в этом сезоне. Гвинейский форвард пришел в начале года и сразу заявил о себе, забив мяч в первом матче в ворота "Тараза" - 2:2. Он стал едва ли не главной ударной силой. Всего на его счету 38 матчей, в которых он забил 17 мячей и сделал восемь ассистов. Очевидно, что Канте, умеющий практически все, будет основным форвардом в будущем сезоне. Совсем скоро гвинеец сыграет на Кубке Африки в Камеруне.

Напомним, что "Кайрат" занял третье место в КПЛ-2021. Кроме того, алматинцы выиграли Кубок Казахстана и впервые в своей истории пробились в групповую стадию еврокубков. В Лиге конференций они заняли последнее место.

Фото: ФК "Кайрат"©