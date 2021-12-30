 s1jEKbPUgi3w7dxtRkTsmTPw5Dvgm85V72T2ueYD
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Определен лучший спортсмен 2021 года Хочешь iPhone 13 Pro Max?
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Заряженный Гуральски, надежный Баньяк и результативный Канте. Как легионеры играли за "Кайрат" в сезоне-2021

Заряженный Гуральски, надежный Баньяк и результативный Канте. Как легионеры играли за "Кайрат" в сезоне-2021
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Как сообщили неофициальные источники, "Кайрат" определился с легионерами на будущий сезон. По слухам, "желто-черные" решили сохранить Яцека Гуральски, Маки Баньяка и Хосе Канте. Позже сам клуб выступил с заявлением, опровергающим все разговоры за последнее время. Тем не менее корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему уровень перечисленных легионеров вызывает меньше всего вопросов.

К этому списку также можно добавить Вагнера Лава, покинувшего клуб в декабре. Помимо перечисленных иностранцев, в прошедшем сезоне за "Кайрат" играли такие исполнители, как Раде Дугалич (Сербия), Дино Миканович (Хорватия), Рикарду Алвеш (Португалия), Небойша Косович (Черногория), Штрели Мамба (Германия), Адеринсола Эсеола (Украина) и Жоао Пауло (Бразилия).

Эсеола так и не вышел на прежний уровень и покинул команду по ходу сезона. Мамба не оправдал ожиданий и тоже был отправлен в аренду в немецкую "Ганзу". Жоао и Алвеш пришли в середине этого года. Остальные оставили неоднозначное впечатление.

Что касается Гуральски, Баньяка и Канте, то эти легионеры выглядели оптимально и убедили всех в своей состоятельности.

Гуральски в прошлом году сыграл важную роль в долгожданном чемпионстве. К сожалению, зимой 2021 года он получил тяжелую травму и выбыл на долгое время. Поляк появился в составе лишь в сентябре, но в оставшееся время приложил максимум усилий и преобразил игру. Несмотря на травму, этот опорный полузащитник не боялся идти в борьбу и "выжигал" в центре поля. На его счету 11 матчей и большие ожидания в следующем сезоне.

Заряженный Гуральски, надежный Баньяк и результативный Канте. Как легионеры играли за "Кайрат" в сезоне-2021. Фото 1

Баньяк присоединился к алматинцам по ходу сезона. Камерунцу не пришлось даже адаптироваться к новой команде. В матче Лиги чемпионов с "Црвеной Звездой" он принес победу - 2:1, хотя после поражения в Белграде 0:5 триумфатором противостояния вышли сербы. И все же воспитанник "Барселоны" органично влился в состав и усилил игру в обороне. На счету Баньяка 21 матч, в которых были по одному голу и ассисту. В следующем году, очевидно, на этого легионера будет сделана серьезная ставка.

Заряженный Гуральски, надежный Баньяк и результативный Канте. Как легионеры играли за "Кайрат" в сезоне-2021. Фото 2

Канте вовсе называют лучшим трансфером "Кайрата" в этом сезоне. Гвинейский форвард пришел в начале года и сразу заявил о себе, забив мяч в первом матче в ворота "Тараза" - 2:2. Он стал едва ли не главной ударной силой. Всего на его счету 38 матчей, в которых он забил 17 мячей и сделал восемь ассистов. Очевидно, что Канте, умеющий практически все, будет основным форвардом в будущем сезоне. Совсем скоро гвинеец сыграет на Кубке Африки в Камеруне.

Заряженный Гуральски, надежный Баньяк и результативный Канте. Как легионеры играли за "Кайрат" в сезоне-2021. Фото 3

Напомним, что "Кайрат" занял третье место в КПЛ-2021. Кроме того, алматинцы выиграли Кубок Казахстана и впервые в своей истории пробились в групповую стадию еврокубков. В Лиге конференций они заняли последнее место.

Фото: ФК "Кайрат"©

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Кайрат ФК КПЛ Кубок РК по футболу Лига конференций Лига чемпионов Лига Европы Гуральски Яцек Лав Вагнер Бразилия Мамба Штрели Пауло Жоао

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:07
Футбол
Заряженный Гуральски, надежный Баньяк и результативный Канте. Как легионеры играли за "Кайрат" в сезоне-2021 Заряженный Гуральски, надежный Баньяк и результативный Канте. Как легионеры играли за "Кайрат" в сезоне-2021
Вчера , 21:56
Футбол
Легионер выбрал новый клуб после ухода из "Шахтера" Легионер выбрал новый клуб после ухода из "Шахтера"
Вчера , 21:37
Футбол
Получил травму и "сдулся". Как лучший бомбардир КПЛ-2020 проиграл конкуренцию Вагнеру Лаву Получил травму и "сдулся". Как лучший бомбардир КПЛ-2020 проиграл конкуренцию Вагнеру Лаву
Вчера , 20:51
Футбол
Участник Лиги чемпионов от Казахстана сделал предложение бразильскому форварду Участник Лиги чемпионов от Казахстана сделал предложение бразильскому форварду
Вчера , 20:30
Футбол
"Кайрат" сделал заявление о бюджете и футболистах "Кайрат" сделал заявление о бюджете и футболистах
Вчера , 19:33
Футбол
Появилась информация о звездном игроке "Тобола" Появилась информация о звездном игроке "Тобола"
Вчера , 18:13
Футбол
"Астана" приняла решение по двум игрокам "Астана" приняла решение по двум игрокам
Вчера , 17:18
Футбол
Тренер с опытом работы в Казахстане нашел новый клуб после чемпионского сезона Тренер с опытом работы в Казахстане нашел новый клуб после чемпионского сезона
Вчера , 17:00
Футбол
Покатилов уходит из "Кайрата"? Его заметили в другом клубе Покатилов уходит из "Кайрата"? Его заметили в другом клубе
Вчера , 16:42
Футбол
Работавший в сборной Казахстана тренер ушел из "Астаны" Работавший в сборной Казахстана тренер ушел из "Астаны"
Вчера , 15:58
Футбол
Дебютант КПЛ определился с будущим 20-летнего казахстанца. В прошлом сезоне он играл в России Дебютант КПЛ определился с будущим 20-летнего казахстанца. В прошлом сезоне он играл в России
Вчера , 15:37
Футбол
Поиграл в "Бенфике" и назвал судью клоуном. Как провел сезон потенциальный новичок "Астаны" Поиграл в "Бенфике" и назвал судью клоуном. Как провел сезон потенциальный новичок "Астаны"
Вчера , 15:15
Футбол
Инсайдер подтвердил интерес "Кайрата" к Мхитаряну Инсайдер подтвердил интерес "Кайрата" к Мхитаряну
Вчера , 14:14
Футбол
В руководстве "Кайрата" произошли изменения - СМИ В руководстве "Кайрата" произошли изменения - СМИ
Вчера , 13:13
Футбол
"Астана" рассталась с трижды лучшим футболистом Казахстана и нашла ему замену "Астана" рассталась с трижды лучшим футболистом Казахстана и нашла ему замену
Вчера , 12:19
Футбол
"Астана" начала переговоры с "протеже Аршавина" "Астана" начала переговоры с "протеже Аршавина"
Вчера , 11:12
Футбол
"Ордабасы" лишился многолетнего лидера и футболиста сборной Казахстана "Ордабасы" лишился многолетнего лидера и футболиста сборной Казахстана
Вчера , 10:45
Футбол
"Астана" рассталась с легионером с опытом игры в РПЛ "Астана" рассталась с легионером с опытом игры в РПЛ
Вчера , 10:00
Футбол
Удаление со скамейки, "похороны" "Астаны" и новый контракт. Как Кейлер провел сезон в "Кайрате" Удаление со скамейки, "похороны" "Астаны" и новый контракт. Как Кейлер провел сезон в "Кайрате"
Вчера , 09:30
Футбол
"Кайрат" принял решение по Жоао Пауло "Кайрат" принял решение по Жоао Пауло
Вчера , 07:21
Футбол
Вардан Минасян получил предложение из КПЛ Вардан Минасян получил предложение из КПЛ
Вчера , 00:01
Футбол
Экс-лидер "Кайрата" Михаил Бакаев остался без клуба Экс-лидер "Кайрата" Михаил Бакаев остался без клуба
29 декабря, 22:51
Футбол
Звезда "Ливерпуля" и трансферные бомбы. Как дебютант КПЛ проводит межсезонье Звезда "Ливерпуля" и трансферные бомбы. Как дебютант КПЛ проводит межсезонье
29 декабря, 22:28
Футбол
Стал известен очередной новичок ФК "Астана" Стал известен очередной новичок ФК "Астана"
29 декабря, 20:15
Футбол
"Кайрат" определился с легионерами на новый сезон "Кайрат" определился с легионерами на новый сезон
29 декабря, 19:21
Футбол
"Тобол" нашел новичка в РПЛ за 600 тысяч евро "Тобол" нашел новичка в РПЛ за 600 тысяч евро
29 декабря, 16:20
Футбол
Голкипер "Астаны" и сборной Казахстана понадобился участнику Лиги чемпионов Голкипер "Астаны" и сборной Казахстана понадобился участнику Лиги чемпионов
29 декабря, 15:06
Футбол
"Шахтер" решил судьбу легионера "Шахтер" решил судьбу легионера
29 декабря, 14:42
Футбол
"Актобе" определился с соперниками по первым сборам "Актобе" определился с соперниками по первым сборам
29 декабря, 12:27
Футбол
Полузащитник "Астаны" заинтересовал клубы РПЛ Полузащитник "Астаны" заинтересовал клубы РПЛ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus