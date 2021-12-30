"Кайрат" сделал заявление о бюджете и футболистах

Футбольный клуб "Кайрат" выступил с официальным заявлением относительно своих игроков и бюджета, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"На сегодняшний день в средствах массовой информации появились сообщения касательно бюджета клуба и игроков команды.

Футбольный клуб "Кайрат" официально заявляет, что бюджет клуба остается прежним, все игроки текущего состава находятся в отпуске и состав на следующий сезон будет определен после учебно-тренировочных сборов", - говорится в сообщении "желто-черных".

Напомним, что "Кайрат" финишировал на третьем месте в КПЛ-2021 и стал последним в квартете H группового этапа Лиги конференций.