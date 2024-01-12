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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Замена Исламхану в "Кайрате" и мощнейший центр поля в "Тоболе". Топ-5 новичков чемпионата Казахстана

Замена Исламхану в "Кайрате" и мощнейший центр поля в "Тоболе". Топ-5 новичков чемпионата Казахстана
©ФК "Гронинген"

Трансферное окно в Казахстане продолжает набирать обороты и в связи с отменой лимита на легионеров поток переходов будет лишь возрастать, но уже сейчас в лиге появилось несколько новых и очень интересных футболистов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кем "Тобол", "Кайрат" и "Елимай" усилили центр поля, а также кто призван заменить лидера в "Кызыл-Жаре"

Гиорги Зария, 26 лет, атакующий полузащитник, "Кайрат"

В прошлом году "Кайрат" испытывал определенный дефицит идей в центре поля, большинство полузащитников воплощали в себе мобильность, напор, прессинг, но креатива с их стороны явно не хватало. Молодой Ульшин сверкал лишь эпизодически, к тому же у него была травма. 

Трансфер Гиорги Зария должен восполнить этот недостаток. Грузинский полузащитник - воплощение ценностей футбола на его родине. Техничный, созидательный, умеющий как завершить, так и отдать. В последнем сезоне в Грузии Зария оформил солидные девять голов и пять ассистов в 33 матчах. Болельщики алматинского клуба видят в новичке этакую замену Бауыржану Исламхану. 

Смущает в профиле Зарии лишь пару факторов. У него к 26 годам ровно один матч за сборную Грузии, и в еврокубках он не сверкал - два мяча в 13 играх (забивал командам из Сан-Марино и Андорры). Кроме того, Георги, возможно, будет не так просто привыкнуть к требованиям "Кайрата" в плане работы без мяча. 

Радослав Цонев, 28 лет, центральный полузащитник, "Тобол"

"Тобол" в нынешнее трансферное окно является самым активным клубом КПЛ. Костанайцы совершили уже несколько заметных сделок, как внутри рынка, так и по легионерам. Болгарин Цонев призван обновить центральную ось. У Радослава интересный бэкграунд, он провел несколько сезонов Италии, правда за "Лечче" он выступал лишь в Серии С (третий дивизион). Кроме того, Цонев трехкратный вице-чемпион Болгарии и обладатель Кубка страны. Любопытно, что у Цонева есть брат-близнец Борислав, и он тоже футболист. Более того, Борислава в Болгарии котируют даже выше Радослава, он отыграл больше матчей в сборной и засветился в чемпионатах Китая и Хорватии. К слову, сейчас Борислав Цонев свободный агент. 

Никита Корзун, 28 лет, центральный полузащитник, "Елимай"

Пожалуй, давно в лиге не было столь амбициозного новичка как "Елимай". Андрей Карпович уже успел стянуть к себе несколько интересных игроков внутри КПЛ, а также выписал из Беларуси двух игроков уровня сборной - Николая Золотова и как раз Корзуна. 

Никита более интересный и в перспективе для "Елимая" системообразующий игрок. У хавбека за плечами опыт игры за киевское "Динамо", три чемпионских титула на родине (и завоевал их он совсем недавно), а также он по-прежнему актуален в сборной Беларуси. Корзун должен придать "Елимаю" солидности в центре поля и Карпович являясь в прошлом опорным полузащитником понимает, как важна эта роль в команде. 

Ахмед Эль-Мессауди, 28 лет, центральный полузащитник, "Тобол"

И еще одна опция в средней линии "Тобола". Эль-Мессауди презентовался костанайским клубом как игрок сборной Марокко, хотя за эту команду он сыграл всего один матч в далеком 2015 году. При этом, у хавбека действительно большой опыт игры на уровне нидерландской Эредевизи (105 матчей) и чемпионата Бельгии (79 матчей). Эль-Мессауди потенциально выглядит лидером "Тобола", обладает большим набором качеств и если Милич Чурчич продолжит крен в сторону атакующего стиля, марокканец с бельгийским образованием в этой системе будет чувствовать себя как рыба в воде. 

Владислав Сорокин, 26 лет, правый защитник, "Кызыл-Жар"

В Петропавловск крайне нелегко пригласить игроков сборной и уже тем более легионеров, но "Кызыл-Жару" то и дело удается удивить не только на поле. 

Потеряв Еркина Тапалова команда Али Алиева нашла на эту позицию Сорокина - фулбека сборной Латвии. Да, Владислав не первый выбор в своей сборной и до Казахстана он нигде не играл за рубежом, но в рамках нынешнего "Кызыл-Жара" он способен заявить о себе. Алиев высоко оценивает игроков тактически дисциплинированных, а Сорокин именно такой, поэтому в рамках четко выстроенной структуры латвийский защитник должен выглядеть как минимум надежно. 

Фото: ФК "Левски"©, ФК "Шахтер Солигорск"©, ФК "Кайрат"©, РФШ©, ФК "Гронинген"©

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Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Кайрат ФК Тобол ФК Казахстан Елимай ФК Кызыл-Жар СК

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