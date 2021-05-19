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"Зажигает в чемпионате Казахстана". В Европе отметили бомбический гол французского игрока в ворота "Кайрата"

Всего было забито шесть мячей.

"Зажигает в чемпионате Казахстана". В Европе отметили бомбический гол французского игрока в ворота "Кайрата"
Фото: ФК "Актобе"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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В Беларуси восхитились голом французского футболиста "Актобе" Эрвейна Мукама в ворота "Кайрата" в рамках 12-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Алматы, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. Мукам отличился на 54-й минуте.

"Тем временем бывший игрок "Немана" Эрвейн Мукам зажигает в чемпионате Казахстана. Бомбический гол за "Актобе", - пишет телеграм-канал "TUT заўзеюць за ФК Нёман".

Отметим, что 26-летний полузащитник играл за "Неман" в 2018-м. Также в Беларуси выступал за БАТЭ в период 2018-2020 годов. В состав "красно-белых" перешел в феврале. В 11 матчах за "Актобе" забил два гола и отдал два ассиста.

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Метки:
КПЛ-2021 Кайрат ФК Актобе ФК Беларусь

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