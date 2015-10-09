Забивной легионер вернулся в КПЛ

Грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе стал игроком столичного "Жениса", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Профессиональную карьеру он начал в 2012 году в составе родного клуба "ВИТ Джорджия". Также он выступал за грузинские клубы "Динамо" (Батуми), "Шукура" и "Рустави", российский "Оренбург", китайские "Мэйчжоу" и "Хэйлунцзян".

Новичок "Жениса" также выступал в Казахстане: с 2019 по 2023 год Элгуджа выступал за клубы "Тараз", "Кайсар", "Тобол" и "Кызыл-Жар". Всего в Премьер-лиге он сыграл 68 матчей, забив 26 голов.

Лобжанидзе является Обладателем Суперкубка Грузии в составе "Динамо", а также чемпионом Казахстана и обладателем Суперкубка Казахстана в составе "Тобола".

Последним клубом 32-летнего игрока был "Кызылкум" из Суперлиги Узбекистана. За этот клуб он сыграл 26 матчей, забив 11 голов.