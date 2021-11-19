Забил пяткой и стал автором лучшего гола КПЛ-2021. Сколько голосов набрал капитан "Астаны"

Гол капитана "Астаны" Абзала Бейсебекова после удара пяткой признан лучшим в Olimpbet-чемпионате Казахстана - 2021. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом взятии ворот и об авторах других мячей, которые также участвовали в голосовании.

Гол Бейсебекова победил в голосовании среди болельщиков по итогам первого тура КПЛ-2021. На 54-й минуте матча с "Тураном" капитан "Астаны" забил гол ударом пяткой и вывел свой клуб вперед - 2:1. В конечном итоге в этом поединке была зафиксирована ничья - 2:2. Гол Бейсебекова набрал 41 процент голосов.

По итогам голосования за лучший гол сезона среди десяти соискателей это взятие ворот набрало 23 процента голосов.

Полузащитник "Кайрата" Гулжигит Алыкулов занял второе место в голосовании. Гол игрока из Кыргызстана в ворота "Атырау" набрал 20 процентов. Третье место у легионера из Узбекистана Игоря Сергеева. Тогда еще нападающий "Актобе" поразил ворота "Ордабасы" и набрал 18 процентов.

С большим отставанием от призовой тройки расположилась целая группа игроков. Лучшим среди них стал Шафик Тигруджа. Французский полузащитник "Каспия" отличился в поединке с "Жетысу" и набрал восемь процентов голосов. Жакып Кожамберды из "Тараза" и его бывший одноклубник Педро Эуженио, перешедший затем в "Астану" набрали по семь процентов голосов и разделили пятое-шестое места. Юрий Бушман, Алибек Касым из "Кызыл-Жара", а также Бруно Алекс, выступавший за "Атырау" набрали по пять процентов. Замкнул топ-10 голосования полузащитник "Жетысу" Адам Адахаджиев, который набрал два процента голосов.