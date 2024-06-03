"Я их просто не узнал". Тренер "Шахтера" жестко высказался о своих игроках

Главный тренер карагандинского "Шахтера" Андрей Финонченко эмоционально отреагировал на исход матч с алматинским "Кайратом" в рамках десятого тура чемпионата Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Его подопечные в гостях уступили со счетом 2:4.

"Место, на котором сейчас находится "Шахтер", меня абсолютно не устраивает. Некоторые игроки в команде меня не устраивают. Не говорю, что они не хотят, просто их уровень не соответствует. Будем искать футболистов, чтобы усилиться. С нетерпением жду открытия трансферного окна.

Новички нужны во все позиции. Нападающие забивают очень мало, защитники допустили четыре пропущенных мяча. Я их сегодня просто не узнал.

Также речь идет о запасных. Если вы заметили, сегодня у нас вышло семь карагандинских футболистов, самый молодой – мальчик 15-ти лет. У него не хватает опыта, а мне приходится ставить его в основу. Потому что я был недоволен действиями своих нападающих", – приводит слова Финонченко Meta-ratings.kz.