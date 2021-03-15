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Выстрел Тагыбергена, удар игрока "Тараза" и шедевр Бейсебекова. Выбери лучший гол первого тура КПЛ-2021

В списке также мячи "Кайрата" и "Каспия".

Выстрел Тагыбергена, удар игрока "Тараза" и шедевр Бейсебекова. Выбери лучший гол первого тура КПЛ-2021
Абзал Бейсебеков. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура" и предлагают принять участие в выборе лучшего гола в рамках первого тура OLIMPBET-Чемпионата Казахстана-2021. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных взятий ворот. Выбрать лучшее из них можно по этой ссылке.

Уаджди Сали ("Каспий")

"Каспий" отобрал очки у "Актобе" в стартовом туре чемпионата. Актаусцы забили первыми. Гол в составе хозяев поля на свой счет записал француз Уаджи Сади, который на 52-й минуте образцово реализовал штрафной.

Асхат Тагыберген ("Тобол")

Кажется, для Тагыбергена нет той дистанции, с которой он не смог бы поразить ворота. Автор лучшего гола 2020 года по версии читателей Vesti.kz в первом туре чемпионата установил окончательный счет в пользу "Тобола" (2:0), пробив на 75-й минуте со штрафного в дальнюю "девятку" ворот "Акжайыка".

Абзал Таубай ("Тараз")

"Кайсар" и "Тараз" выдали самый непредсказуемый матч в первом туре чемпионата. Кызылординцы к 25-й минуте игры вели со счетом 2:0, пока Таубай не отквитал один гол, удачно "поймав" мяч в штрафной хозяев, и не начал камбэк гостей. "Тараз" в итоге выиграл 3:2.

Небойша Косович ("Кайрат")

"Кайрат" был в матче с "Жетысу" в ранге фаворита. Однако алматинцы более часа не могли открыть счет. Лишь на 69-й минуте Косович красивым ударом поразил верхний угол ворот талдыкорганцев.

Абзал Бейсебеков ("Астана")

Капитан "Астаны" в начале второго тайма на 54-й минуте поразил ворота "Турана" ударом пяткой. Впрочем, его гол не позволил столичному клубу одержать победу в тяжелых погодных условиях, но такое взятие ворот однозначно заслуживает отдельного внимания.

Напомним, первый тур чемпионата Казахстана был сыгран 13 и 14 марта. Матч "Ордабасы" - "Кызыл-Жар СК" был перенесен из-за непогоды. С турнирной таблицей КПЛ-2021 можно ознакомиться здесь.

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Метки:
КПЛ-2021 Каспий Жетысу ФК Тобол ФК Тараз ФК Актобе ФК Кайсар ФК Кайрат ФК Астана ФК Акжайык ФК Голы недели голы Арыс ФК

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