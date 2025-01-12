Вратарь сборной Казахстана официально определился с клубом

Казахстанский голкипер Бекхан Шайзада продлил контракт с "Ордабасы", сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу шымкентцев.

Детали нового соглашения с 26-летним голкипером не сообщаются.

Шайзада, являющийся воспитанником шымкентского футбола с 2018 года выступает за "Ордабасы". В составе этого клуба, он провел 85 матчей, пропустив 94 гола и 27 встреч отыграв на "ноль". В 2023 году Шайзада в составе "Ордабасы" стал чемпионом Казахстана, а в 2022-м завоевал Кубок страны.

Казахстанский голкипер вызывался в национальную команду, но, по-прежнему не дебютировал в ее составе.