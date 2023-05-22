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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

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Впервые за 17 лет и особенный пенальтист. Чем уникальна сенсационная победа "Кайсара" над "Кайратом"

Впервые за 17 лет и особенный пенальтист. Чем уникальна сенсационная победа "Кайсара" над "Кайратом"
©ФК "Кайсар"

Матч десятого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) между "Кайратом" и "Кайсаром" стал поистине историческим. Вряд ли кто-то мог себе представить, что гости из Кызылорды одержат победу, да еще и с таким счетом. Корреспондент Vesti.kz - о пяти фактах по итогам этой встречи.

Матч между командами прошел в воскресенье в Алматы. Он завершился разгромной победой "Кайсара" со счетом 3:0. В составе победителей отметились защитник Бен Азиз Загре, а также хавбек Дмитрий Бородин, реализовавший два пенальти.

Первое домашнее поражение "Кайрата" от "Кайсара" с 2006 года

В 52 матчах между клубами "Кайсар" одержал всего 11 побед, и только две из них стали гостевыми. До вчерашнего дня единственный подобный успех был зафиксирован в октябре 2006 года, когда "Кайрат" дома уступил волкам со счетом 2:3. 

В той игре алматинцы дважды сравнивали счет усилиями Арсена Тлехугова и Самата Смакова, но гости были проворнее. Дубль у "Кайсара" записал на свой счет Максат Байжанов, а еще один мяч забил Дауренбек Тажимбетов.

Лишь спустя 16 с половиной лет "Кайсару" вновь удалось обыграть "Кайрат" на выезде. Это было так давно, что тогда еще не было клуба "Астана", а вышедшим на замену вчера в составе "Кайрата" Яну Труфанову и Александру Мрынскому было всего два года. 

Первый домашний разгром "Кайрата" за семь месяцев

"Кайрат" не проигрывал с такой разницей с октября прошлого года, когда команда уступила "Астане" со счетом 0:4. Но есть разница, когда зрители еще допускают возможность такого развития событий, и когда для болельщиков это становится настоящим шоком. Вчерашний счет на табло был явно из второй категории.

Этот матч мог напомнить алматинским болельщикам другую домашнюю встречу прошлого сезона, когда так же в мае команда проиграла "Атырау" с таким же счетом 0:3. Тогда гости, как и кызылординцы спустя год, забили все свои голы в первом тайме.

Первый матч "Кайрата" в КПЛ-2023 без забитых голов

Атака "Кайрата" в текущем первенстве очень стабильна, а дирижирует ею лучший бомбардир КПЛ-2023 бразилец Жоао Пауло. В девяти предыдущих турах алматинцы ни разу не уходили с поля без забитых мячей, наколотив 21 гол за все это время.

И именно вчера, в домашнем матче с "Кайсаром", который пропускает в среднем больше гола за матч, алматинцы не сумели распечатать ворота соперников, тем самым прервав свою серию. 

Первая разгромная победа "Кайсара" в противостоянии с "Кайратом"

Впервые за 52 матча между этими клубами во всех официальных турнирах "Кайсар" сумел разгромить соперников. Да, они уже побеждали ранее десять раз, но в один или два мяча. Теперь же кызылординцы установили исторический для себя результат.

"Кайрат" же ранее громил "Кайсар" неоднократно. Дважды алматинцы побеждали со счетом 3:0 и 5:1, а еще по одному разу на табло были зафиксированы 4:1 и 5:0. Частично волки сумели отомстить своим соперникам.

Третий дубль с пенальти от Бородина в КПЛ

Часто ли футболисты забивают с двух пенальти за один матч? Такое, конечно же, бывает, но точно не часто. Хотя 23-летний белорусский хавбек "Кайсара" Бородин с этим поспорит. Дело в том, что он играет в КПЛ лишь с прошлого года, и уже трижды он оформлял дубли с пенальти.

В октябре прошлого года он принес "Ордабасы" ничью с "Актобе", реализовав два 11-метровых - 2:2. В сезоне-2023 он добыл для "Кайсара" выездную победу над "Жетысу" (2:0), а теперь и над "Кайратом" (3:0). За два неполных сезона в Казахстане он реализовал все шесть пенальти, которые ему доверили пробить.

Отметим, что после десяти туров в активе "Кайрата" 18 набранных очков и пятое место в турнирной таблице. Что касается "Кайсара", то у команды 16 очков и седьмая строчка. 

Фото: ФК "Кайрат" (1-3), ФК "Кайсар" (4-5)©️

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Астана 11 8 1 2 16-11 25
2 Ордабасы 10 7 2 1 23-9 23
3 Кызылжар 10 7 1 2 13-6 22
4 Актобе 10 5 3 2 21-11 18
5 Кайрат 10 5 3 2 21-16 18
6 Атырау 10 5 2 3 13-15 17
7 Кайсар 10 5 1 4 15-13 16
8 Тобол 10 4 2 4 13-14 14
9 Окжетпес 10 3 2 5 11-11 11
10 Шахтер 10 3 2 5 13-15 11
11 Жетысу 10 3 1 6 7-15 10
12 Каспий 10 2 3 5 9-16 9
13 Аксу Пв 10 1 1 8 9-21 4
14 Мактаарал 11 1 0 10 6-17 3

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