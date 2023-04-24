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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Впечатлял Стойлова и подражал Аршавину. Как молодой казахстанец перезапускает карьеру в "Кайрате"

Впечатлял Стойлова и подражал Аршавину. Как молодой казахстанец перезапускает карьеру в "Кайрате"
©ФК "Кайрат"

Нападающий "Кайрата" Вячеслав Швырев впервые за долгое время начал сезон игроком основы и пока его нахождение на поле полностью оправдывает себя. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о перезагрузке 22-летнего футболиста и его роли в алматинском клубе. 

Швырев дебютировал в основе "Кайрата" еще в 2018 году, ему на тот момент было всего 17 лет. Юноша застал в Алматы Андрея Аршавина, но по манере игры, скорее, напоминал экс-форварда сборной Казахстана Дмитрия Бякова. Однако сам Швырев все-таки предпочитал равняться именно на экс-футболиста лондонского "Арсенала": 

"Бяков - "супер игрок", он забивал Португалии, а также забивал немало мячей за "Кайрат". Многие говорят, что я похож на него, но я не знаю, не застал его игру, потому что был маленький. А так, думаю, все знают - мне нравится Андрей Аршавин, поэтому стараюсь подражать ему". 

В первый же сезон Швырева вместе с Нуралы Алипом вызвали в сборную Казахстана, которой тогда руководил Станимир Стойлов. Болгарин дал Вячеславу следующую характеристику: 

"У него высокий потенциал, но, конечно, вызов в сборную это всего лишь небольшой аванс. Думаю, что его игровые качества, при условии развития, могут принести пользу и сборной страны, и его клубу. Нападающих с подобными характеристиками мало. Швырев мне понравился, когда первый раз сыграл за свою команду, выйдя на замену на 15-20 минут. Помню, алматинцы проигрывали 1:0 в том матче, но после появления Швырева игра изменилась, и "Кайрату" удалось победить – 2:1". 

Однако после стартовых двух сезонов по-прежнему юный Швырев едва не ушел из "Кайрата" - его отправляли в дубль, отдавали в аренду, потом предоставили шанс в московском филиале, и, наконец, в 2022 году нападающий полноценно вернулся в основную команду. Эти несколько лет стали испытанием для Швырева, поскольку он легко мог потеряться в момент, когда его карьера остановилась и казалось, что он надолго завязнет в клубах-аутсайдерах КПЛ. 

Но проект "Кайрат-Москва" придал второе дыхание Швыреву. В этой команде он выглядел лидером, вновь начал регулярно забивать и к старту сезона-2022 был возвращен в основу алматинского клуба. Да, в прошлом году он, скорее, был игроком ротации, но Швырев готов был максимально отработать в любой ситуации, его мотивация бросалась в глаза, и своим трудолюбием он выделялся на фоне других. 

В итоге нынешний сезон Швырев начал безусловным игроком основы. И нельзя сказать, что у него нет конкуренции, на скамейке "Кайрата" в это время сидят сразу два "Месси" - Гулжигит Алыкулов и Еркебулан Сейдахмет. Плюс, в запасе более молодой и, возможно, самый талантливый из всех перечисленных - Галымжан Кенжебек. Однако все они зачастую выходят лишь на замену, а постоянно играет именно Швырев. 

Вячеслав отражает один из основных принципов игры "Кайрата" - прессинг. Он крайне дисциплинирован при игре без мяча, Швырев первый, кто запускает цепочку прессинга "Кайрата". Кроме того, он порой отрабатывает за двоих, понимая, что его напарник Жоао Пауло хорош в другом и они таким образом дополняют друг друга. 

В семи турах у Швырева один гол и три ассиста. Не сказать, что это выдающийся показатель, но, помимо общей статистики, форвард приносит большую пользу команде, которую ценит Кирилл Кекер. В итоге у Швырева четыре результативных действия за 510 минут в КПЛ. Если он продолжит в том же духе, то как по минутам на поле, так и по голам/ассистам этот сезон может стать лучшим в его карьере в Казахстане, причем перебить прежние показатели он может уже в ближайший месяц. 

В том самом, 2018 году, Швырев так и не дебютировал за сборную при Стойлове. Спустя пять лет нападающий "Кайрата" окреп ментально и, судя по всему, не намерен допускать значительных спадов, что позволяет ему надеяться на вызов в сборную и долгожданный дебют. Ведь в той же Москве он прибавил под руководством Евгения Коструба, а сейчас этот тренер входит не только в штаб Кирилла Кекера, но и помогает Магомеду Адиеву в сборной Казахстана. 

Фото: ФК "Кайрат"©, КФФ©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 7 6 1 0 10-2 19
2 Астана 7 5 0 2 10-9 15
3 Актобе 7 4 2 1 18-8 14
4 Ордабасы 7 4 2 1 16-8 14
5 Кайрат 7 3 3 1 16-10 12
6 Тобол 7 3 2 2 10-10 11
7 Кайсар 7 3 1 3 11-9 10
8 Окжетпес 7 3 1 3 11-9 10
9 Атырау 7 3 1 3 7-13 10
10 Жетысу 7 2 1 4 6-11 7
11 Шахтер 7 1 2 4 9-12 5
12 Каспий 7 1 1 5 7-15 4
13 Аксу Пв 7 1 1 5 7-16 4
14 Мактаарал 7 1 0 6 5-11 3

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ Сборная РК по футболу Стойлов Станимир Аршавин Андрей

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