Возвращение премьер-лиги. Прямая трансляция матчей четвертого тура

Сегодня, 3 апреля, после перерыва, связанного с матчами национальной сборной Казахстана, возобновляется розыгрыш футбольной премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

В этот день состоятся пять матчей четвертого тура КПЛ. Начало - по времени Нур-Султана.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА КПЛ

В 15:00 "Актобе" на своем поле примет "Шахтера". В это же время начнется встреча "Каспий" - "Ордабасы". В 17:00 стартует игра "Тараз" - "Атырау". В 18:00 "Махтаарал" дома сыграет с "Астаной". А завершит игровой день встреча "Кызыл-Жар" - "Аксу" в 20:00.

Матч "Махтаарал" - "Астана" в прямом эфире будет транслировать Qazsport. Онлайн его можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке. Остальные матчи покажет ПФЛК ТВ.

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"Актобе" - "Шахтер" (15:00)



"Каспий" - "Ордабасы" (15:00)



"Тараз" - "Атырау" (17:00)



"Кызыл-Жар" - "Аксу" (20:00)

