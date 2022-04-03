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Возвращение премьер-лиги. Прямая трансляция матчей четвертого тура

Возвращение премьер-лиги. Прямая трансляция матчей четвертого тура
©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Сегодня, 3 апреля, после перерыва, связанного с матчами национальной сборной Казахстана, возобновляется розыгрыш футбольной премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

В этот день состоятся пять матчей четвертого тура КПЛ. Начало - по времени Нур-Султана.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА КПЛ

В 15:00 "Актобе" на своем поле примет "Шахтера". В это же время начнется встреча "Каспий" - "Ордабасы". В 17:00 стартует игра "Тараз" - "Атырау". В 18:00 "Махтаарал" дома сыграет с "Астаной". А завершит игровой день встреча "Кызыл-Жар" - "Аксу" в 20:00.

Матч "Махтаарал" - "Астана" в прямом эфире будет транслировать Qazsport. Онлайн его можно посмотреть на сайте телеканала по этой ссылке.  Остальные матчи покажет ПФЛК ТВ.

На Vesti.kz стартует "Конкурс прогнозов" с призом за каждый тур

"Актобе" - "Шахтер" (15:00)

"Каспий" - "Ордабасы" (15:00)

"Тараз" - "Атырау" (17:00)

"Кызыл-Жар" - "Аксу" (20:00)

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