Возглавивший "Тобол" Канчельскис сравнил уровни футбола в Казахстане и Узбекистане

Новый директор "Тобола" Андрей Канчельскис сравнил уровни футбола в чемпионатах Казахстана и Узбекистана. Он отметил, что в КПЛ хуже инфраструктура.
"Я думаю, что уровень футбола в Казахстане выше, чем в Узбекистане. А вот инфраструктура в Узбекистане, конечно, поинтереснее, получше, потому что там Федерация футбола заставила многие команды постелить хорошие поля, и у них инфраструктура намного лучше. Потому что то, что я видел в Атырау... Я думаю, что нефтяной город мог бы сделать хороший стадион для премьер-лиги", - цитирует Канчельскиса с брифинга meta-ratings.kz.
Напомним, 11 июля Канчельскис, экс-игрок "Манчестер Юнайтед", с также сборных ССР и России, был назначен директором "Тобола". Костанайский клуб в КПЛ-2023 идет на шестом месте.
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