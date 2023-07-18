Возглавивший "Тобол" Канчельскис сравнил уровни футбола в Казахстане и Узбекистане

Новый директор "Тобола" Андрей Канчельскис сравнил уровни футбола в чемпионатах Казахстана и Узбекистана. Он отметил, что в КПЛ хуже инфраструктура.

"Я думаю, что уровень футбола в Казахстане выше, чем в Узбекистане. А вот инфраструктура в Узбекистане, конечно, поинтереснее, получше, потому что там Федерация футбола заставила многие команды постелить хорошие поля, и у них инфраструктура намного лучше. Потому что то, что я видел в Атырау... Я думаю, что нефтяной город мог бы сделать хороший стадион для премьер-лиги", - цитирует Канчельскиса с брифинга meta-ratings.kz.

Напомним, 11 июля Канчельскис, экс-игрок "Манчестер Юнайтед", с также сборных ССР и России, был назначен директором "Тобола". Костанайский клуб в КПЛ-2023 идет на шестом месте.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 16 12 3 1 34-11 39 2 Астана 16 12 2 2 23-13 38 3 Актобе 15 9 4 2 28-13 31 4 Кайрат 15 8 3 4 29-22 27 5 Кызылжар 14 8 1 5 15-12 25 6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23 7 Атырау 15 6 4 5 18-19 22 8 Кайсар 15 6 2 7 18-19 20 9 Жетысу 15 6 1 8 15-23 19 10 Шахтер 15 4 3 8 17-21 15 11 Окжетпес 16 4 2 10 14-21 14 12 Мактаарал 16 3 2 11 15-23 11 13 Каспий 15 2 4 9 15-27 10 14 Аксу Пв 15 2 1 12 11-27 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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