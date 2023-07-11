Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" получил работу в казахстанском клубе

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед", с также сборных ССР и России Андрей Канчельскис назначен директором костанайского "Тобола", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Андрей Антанасович - культовая фигура в истории футбольных клубов мирового масштаба, таких как "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон". Был игроком основного состава в таких именитых футбольных клубах как: "Динамо" Киев, "Фиорентина", "Рейнджерс", "Манчестер Сити". Чемпион Европы среди молодежных сборных, обладатель Суперкубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Шотландии. Также является Чемпионом Англии, Шотландии.

Всего за МЮ Андрей Антанасович провел 158 матчей и забил 36 голов. В "Эвертоне", за один сезон стал лучшим снайпером команды с 16 забитыми голами", - информирует пресс-служба "Тобола".