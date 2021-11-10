Возбуждено уголовное дело по факту хищения денег из ФК "Астана". Под подозрением Гурман и Лория

В Казахстане возбуждено уголовное дело по факту хищения денег из футбольного клуба "Астана". Об этом сообщает телеграм-канал "Мутко против". Дело было возбуждено по заявлению российского футбольного функционера Дмитрия Васильева, который сейчас является членом экспертного совета фонда - учредителя "Астаны".

По мнению следствия, деньги похищались с 2018 по 2021 год путем составления фиктивных агентских договоров. Речь идет о заключении контрактов с пятью футболистами (Исламбек Куат, Валерий Чуперка, Семир Смайлагич, Лопес Фернандес Энрике, Фатос Бечирай), а также бывшим главным тренером команды Андреем Тихоновым.

Согласно проведенному аудиту, мнимые договоры с посредниками заключались уже после подписания трудовых договоров. Под подозрением - гендиректор "Астаны" Михаил Гурман и бывший гендиректор - Давид Лория. 30 октября суд вынес постановление о проведении выемки финансовых документов из клуба, в том числе вся бухгалтерия.

Напомним, что "Астана" завершила чемпионат Казахстана-2021 на втором месте, а 5 ноября объявила об уходе главного тренера Андрея Тихонова. Перед этим Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола (КФФ) дисквалифицировал российского специалиста на два года. При этом сезон для столичного клуба не завершился, 20 ноября в Алматы состоится ответный матч 1/2 финала Кубка страны с "Кайратом" (в первой игре победили южане 3:0).