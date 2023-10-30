Воспитанники "Кайрата" и форвард "Кайсара". Кем Адиев обновил сборную Казахстана

В расширенном списке сборной Казахстана на заключительные матчи ЧЕ-2024 оказалось аж 40 игроков и неудивительно, что некоторые из них впервые удостоились такой чести. Корреспондент Vesti.kz знакомит вас с новичками и рассказывает, как они проявили себя в этом сезоне.

Егор Ткаченко, 20 лет, "Кайрат", латераль

В КПЛ-2023: 18 матчей, 1 ассист

Если на левом фланге у сборной Казахстана есть четкий выбор в лице Вороговского и Досмагамбетова, то справа периодически происходят изменения, в этом шанс воспитанника "Кайрата".

Кирилл Кекер переделал Ткаченко еще в академии "Кайрата", поскольку тот начинал нападающим, но тренер видел его именно защитником. Кирилл Сергеевич оказался прав, Ткаченко органично вписался в роль фулбека, показав свои скоростные данные для подключения к атакам и выносливость. Егор набрал почти 900 игровых минут в КПЛ-2023 и это достаточно весомо для его возраста. Как латераль в схеме с тремя центральными он может выгодно себя показать в сборной, и опять уже учитывая, что в этой позиции сейчас нет однозначного номера один.

Дамир Касабулат, 21 год, "Кайрат", центральный защитник

В КПЛ-2023: 25 матчей

Еще один продукт академии "Кайрата". В прошлом году Дамир испытывал колоссальное давление, его ввел в состав Курбан Бердыев, но результаты как помним были удручающими. Персонально доставалось в том числе Касабулату.

Но спустя год мы увидели уже более надежного, спокойного и уверенного в себе игрока обороны. При этом, технические данные у Касабулата были заметны еще на старте. Конечно, вклиниться даже в обойму центрбеков сборной ему сейчас будет тяжело, но в долгосрочной перспективе кандидатура кайратовца выглядит интересной.

Бейбит Галым, "Тобол", 19 лет, атакующий полузащитник

В КПЛ-2023: 15 матчей, 1 ассист

Из нового поколения игроков "Тобола" изначально выделяли прежде всего Романа Асранкулова, но Адиев решил посмотреть еще и на Бейбита Галыма. Ему всего 19 лет, но свое место в ротации полузащитник завоевал. Милич Чурчич предоставлял юноше игровое время даже в Лиге конференций.

Полузащитников креативного плана у нас не так много, поэтому и тут выбор Адиева в чем-то объяснимый. Да, у Галыма всего одно результативное действие за сезон, но его технические данные заметны и вероятно тренерский штаб сборной хочет посмотреть на игрока в первую очередь с ментальной стороны - как он покажет себя в условиях главной команды страны, при таком внимательном взоре.

Адильхан Добай, "Мактаарал", 21 год, латераль

В КПЛ-2023: 1 гол, 2 ассиста

И еще кандидат на правый фланг обороны. Добай сверкнул в прошлом году, когда "Ордабасы" доверился своей молодежи и в целом, она не подвела. Жаль, что Добая, как и Сагадат Турсынбая, в итоге отправили в "Мактаарал", но с другой стороны - они провели полноценный сезон и как видим, даже оказались на радаре сборной. У Добая как правого латераля опять же ориентир в сторону атаку, он выбил один гол и два ассиста в 15 матчах КПЛ. Как и Ткаченко, с точки зрения игры в атаку это интересный кандидат, но в плане обороны есть в чем прибавлять.

Бакдаулет Зульфикаров, "Кайсар", 22 года, нападающий

В КПЛ-2023: 26 матчей, 2 гола, 2 ассиста

Возможно, самая неожиданная фамилия в списке Адиева. Все-таки казахстанских нападающих с неплохой статистикой в этом году было немало, и например, Артур Шушеначев вновь остался за бортом сборной. Но в вызове Зульфикарова тоже есть логика. Форвард прошел сезон в одной из самых дисциплинированных и контратакующих команд чемпионата. Бакдаулет много работал в команде Кумыкова без мяча и умудрялся находить моменты, возможно, именно этим он привлек Адиева. Так или иначе, радует, что постепенно атака сборной обновляется и тот же Зульфикаров вписывается в общую тенденцию, в которую уже вписались Свиридов, Каримов, Самородов и Швырев.

Фото: ФК "Кайсар"©, ФК "Тобол"©, КФФ©, ФК "Кайрат"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58 2 Астана 26 16 5 5 36-24 53 3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50 4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44 5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39 6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36 7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34 8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34 9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29 10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29 11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29 12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27 13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20 14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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