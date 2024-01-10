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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

"Вороговский должен вернуться в Европу". Эксперт - о трансферах казахстанцев

"Вороговский должен вернуться в Европу". Эксперт - о трансферах казахстанцев
©КФФ

Бывший тренер молодежной сборной Казахстана Алмас Кулшинбаев в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, кто из местных футболистов мог бы попробовать себя в Европе. 

"Кто еще из наших должен уехать? Не буду оригинальным, сейчас ведь много говорят о Чеснокове и Самородове. Но опять же, какой чемпионат? Россия, Турция приветствуются, все-таки там уровень выше, чем у нас. 

Еще бы выделил Атыханова, он может пойти на повышение в чемпионате Казахстана и может даже попробовать себя зарубежом. 

Также мне кажется, что Ян Вороговский должен вернуться в Европу, поскольку здесь он явно сбавил. Нужно пробовать уехать и Абату Аймбетову, он игрок сборной, а в прошлом году был запасным в "Астане", ему нужна практика. Тем более, у нас грядет отмена лимита и наверняка снова будет конкуренция с легионером. Да и самому Абату думаю было бы интересно поиграть в той же Турции", - отметил Кулшинбаев. 

Добавим, что Максим Самородов отправился на сборы с "Актобе", Ислам Чесноков может продлить контракт с "Тоболом", Абат Аймбетов входит в сферу интересов нескольких клубов КПЛ, а Ян Вороговский имеет долгосрочный контракт с "Астаной". 

Почему наши футболисты не уезжают в Европу? Не помог даже взлет сборной Казахстана

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 26 18 4 4 48-21 58
2 Астана 26 16 5 5 36-24 53
3 Актобе 26 13 11 2 44-23 50
4 Кайрат 26 12 8 6 44-32 44
5 Кызылжар 26 11 6 9 25-23 39
6 Кайсар 26 10 6 10 31-30 36
7 Атырау 26 8 10 8 24-27 34
8 Тобол 26 9 7 10 29-33 34
9 Мактаарал 26 8 5 13 29-32 29
10 Шахтер 26 7 8 11 31-36 29
11 Жетысу 26 8 5 13 27-38 29
12 Окжетпес 26 7 6 13 26-37 27
13 Каспий 26 4 8 14 28-44 20
14 Аксу Пв 26 5 3 18 23-45 18

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Метки:
КПЛ Межсезонье в КПЛ Аймбетов Абат Вороговский Ян

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