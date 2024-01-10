"Вороговский должен вернуться в Европу". Эксперт - о трансферах казахстанцев

Бывший тренер молодежной сборной Казахстана Алмас Кулшинбаев в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, кто из местных футболистов мог бы попробовать себя в Европе.

"Кто еще из наших должен уехать? Не буду оригинальным, сейчас ведь много говорят о Чеснокове и Самородове. Но опять же, какой чемпионат? Россия, Турция приветствуются, все-таки там уровень выше, чем у нас.

Еще бы выделил Атыханова, он может пойти на повышение в чемпионате Казахстана и может даже попробовать себя зарубежом.

Также мне кажется, что Ян Вороговский должен вернуться в Европу, поскольку здесь он явно сбавил. Нужно пробовать уехать и Абату Аймбетову, он игрок сборной, а в прошлом году был запасным в "Астане", ему нужна практика. Тем более, у нас грядет отмена лимита и наверняка снова будет конкуренция с легионером. Да и самому Абату думаю было бы интересно поиграть в той же Турции", - отметил Кулшинбаев.

Добавим, что Максим Самородов отправился на сборы с "Актобе", Ислам Чесноков может продлить контракт с "Тоболом", Абат Аймбетов входит в сферу интересов нескольких клубов КПЛ, а Ян Вороговский имеет долгосрочный контракт с "Астаной".

Почему наши футболисты не уезжают в Европу? Не помог даже взлет сборной Казахстана