Внедрить новую схему и улучшить дисциплину. С каким построением "Кайрат" будет играть при Бердыеве

Возглавивший "Кайрат" Курбан Бердыев, безусловно, будет внедрять в клубе свое видение футбола, применять различную тактику и схемы. Корреспондент Vesti.kz попытался предугадать, какую формацию может выбрать 69-летний специалист.

Судя по недавней работе с "Рубином" и "Ростовом", Бердыев зачастую использовал построение с тремя центральными защитниками - 3-5-2 и 3-4-3. Но нередко он прибегал к менее атакующим формациям вроде 5-4-1, а также 4-2-3-1 и 4-1-4-1.

Впрочем, игра "Кайрата" с тремя защитниками под руководством Алексея Шпилевского зачастую оказывалась провальной. Любопытно, сумеет ли Бердыев безболезненно внедрить эту схему сейчас?

Вероятно, новый наставник алматинцев не станет ничего ломать. В конце концов он консультировал Кирилла Кекера, когда "Кайрат" использовал построение 4-3-3 с ромбом в середине поля, и эта формация относительно благополучно работала, что подтверждают успешные матчи с "Маккаби" и первая игра с "Црвеной Звездой".

Алматинцы обладают необходимым набором исполнителей под любое построение, и благодаря паузе в чемпионате и на матчи сборных у Бердыева есть хорошая возможность в процессе тренировок оценить их квалификацию.

Кроме того, если в сентябре в строй вернутся Яцек Гуральски и Небойша Косович, это в разы увеличит вариативность в центре поля и высвободит непрофильных игроков, вроде Дениса Полякова и Маки Баньяка (об центральные защитники) от исполнения функций в опорной зоне. Кроме того, Вагнеру Лаву не придется спускаться низко в поисках мяча. Без Гуральски бразилец, конструируя атаки, порой играл едва ли не за центральным кругом ближе к своей обороне.

Вероятно, Бердыев, в отличие от Шпилевского, будет играть в совершенно иной, осторожный, прагматичный футбол, без энергозатратного прессинга. Возможно, это будет не совсем зрелищно, но если 69-летнему специалисту удастся поставить игру в угоду эффективности и результату, то, наверняка, это будет приветствоваться в рядах болельщиков чемпиона Казахстана.

Самое главное, Бердыев, у которого дисциплина превыше всего, должен добиться того же от команды. В нынешнем сезоне "Кайрат" - самый удаляемый коллектив КПЛ (четыре красные карточки). Безусловно, здесь что-то надо делать с иногда чересчур агрессивной игрой футболистов. Еврокубковая статистика алматинцев по удалениям также самая удручающая среди казахстанских клубов.

Агрессия "Кайрата" и дисциплина "Шахтера". История удалений футболистов казахстанских клубов в еврокубках

Работы у мэтра действительно много. Первое боевое крещение он пройдет в матче с "Фолой", которую "Кайрат" обыграл в Люксембурге со счетом 4:1. Ответный поединок раунда плей-офф Лиги конференций состоится 26 августа в Алматы.

Напомним, Бердыев подписал контракт с "Кайратом" до конца года с возможностью пролонгации на два сезона.

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