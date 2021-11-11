Вклад в чемпионство и трансферная бомба. Как играет лучший бомбардир "Тобола" после отъезда из КПЛ-2021

Лучший бомбардир "Тобола" в КПЛ-2021 Неманья Николич продолжает карьеру в чемпионате Сербии. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как экс-легионер костанайцев устроился на родине.

Бывший игрок "Тобола", забивший в минувшем чемпионате Казахстана восемь мячей, в сентябре стал игроком "Спартака" из Суботицы. Сербские СМИ назвали этот трансфер бомбой.

Правда, в сербской Суперлиге у Николича результативность, по сравнению с Казахстаном, значительно снизилась. В семи матчах он отличился лишь два раза, сделав дубль в поединке с "Металацем", который "Спартак" обыграл со счетом 2:0. Еще в трех матчах серб сделал по ассисту. В двух из них клуб Николича выиграл, а в одном потерпел поражение.

Необходимо отметить, что экс-игрок "Тобола" в четырех поединках выходил в стартовом составе и лишь два матча провел целиком.

В этом году сербский форвард, досрочно расторгнувший контракт с "Аль-Раедом" из Саудовской Аравии, имел возможность спасти для себя сезон, перейдя в любой клуб из чемпионата, который только стартовал. Помимо КПЛ, таковым был МЛС. Благодаря таким стечениям обстоятельств "Тобол" получил качественного форварда, который уже выступал в Казахстане за "Актобе" в 2016 году.

"Тобол", чья атака в 2020 году явно не блистала - всего пять голов в КПЛ на троих форвардов, в текущем году преобразовал линию нападения. Серб оказался самым результативным среди нападающих команды. Даже уйдя по ходу сезона, Николич с восемью голами в 17 матчах остался самым результативным игроком. В частности, его голы помогли костанайцам избежать поражений в поединках с "Кайратом" - 2:2 и "Астаной" - 1:1. К примеру, пришедший на его место Игорь Сергеев отличился в КПЛ всего четыре раза.

Таким образом, его вклад в успех "Тобола", который впервые за 11 лет стал чемпионом, очевиден. Вероятно, продолжение карьеры в Казахстане сулило Николичу пополнение голевого счета и первое чемпионство в карьере. До этого он выигрывал Кубок Сербии в составе "Партизана" и считался победителем Кубка России сезона-2013/14 с "Ростовом", хоть не играл в турнире.

Фото: ФК "Спартак"©