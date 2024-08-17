Видеообзор победы "Кайрата" в матче за лидерство в КПЛ

"Кайрат" одержал победу над "Кызыл-Жаром" в матче 17-го тура КПЛ-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Петропавловске завершилась со счетом 1:0 в пользу алматинцев. Единственный гол на 39-й минуте забил полузащитник гостей Андрей Ульшин.

Отметим, что петропавловцы на 91-й минуте остались в меньшинстве после удаления Хорана Нижича. Центральный защитник из Хорватии получил вторую желтую карточку.

Таким образом, алматинцы набрали 31 очко и сместили с вершины "Актобе", у которого 29 баллов. "Красно-белые" сыграют завтра, 18 августа на своем поле с "Кайсаром".