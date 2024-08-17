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КПЛ
Вчера 21:11
 

Видеообзор победы "Кайрата" в матче за лидерство в КПЛ

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Видеообзор победы "Кайрата" в матче за лидерство в КПЛ ©ФК "Кызыл-Жар"

"Кайрат" одержал победу над "Кызыл-Жаром" в матче 17-го тура КПЛ-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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"Кайрат" одержал победу над "Кызыл-Жаром" в матче 17-го тура КПЛ-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Петропавловске завершилась со счетом 1:0 в пользу алматинцев. Единственный гол на 39-й минуте забил полузащитник гостей Андрей Ульшин.

Отметим, что петропавловцы на 91-й минуте остались в меньшинстве после удаления Хорана Нижича. Центральный защитник из Хорватии получил вторую желтую карточку.

Таким образом, алматинцы набрали 31 очко и сместили с вершины "Актобе", у которого 29 баллов. "Красно-белые" сыграют завтра, 18 августа на своем поле с "Кайсаром".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 9 4 3 25-13 31
2 Актобе 15 8 5 2 26-14 29
3 Ордабасы 13 7 5 1 21-9 26
4 Елимай 16 6 7 3 25-20 25
5 Кайсар 14 5 5 4 15-17 20
6 Атырау 14 4 7 3 14-10 19
7 Тобол 13 5 4 4 17-14 19
8 Кызылжар 16 5 4 7 16-15 19
9 Астана 13 5 3 5 14-12 18
10 Жетысу 15 4 6 5 14-17 18
11 Туран 14 3 3 8 11-22 12
12 Женис 15 2 3 10 9-25 9
13 Шахтер 14 2 2 10 5-24 8
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Кызыл-Жар СК Кайрат ФК КПЛ Футбол

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