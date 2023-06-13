"Верю, что выйдем на Евро". Самородов - о сборной Казахстана, критике Карповича и трансфере

Карьера Максима Самородова набирает обороты и сейчас он важная боевая единица не только в "Актобе", но и в сборной Казахстана. В интервью корреспонденту Vesti.kz молодой нападающий рассказал о сильных сторонах Магомеда Адиева, реакции на критику Андрея Карповича, вероятном отъезде в зарубежный клуб и отборе на Евро-2024.

- Максим, какие ощущения перед матчами с Сан-Марино и Северной Ирландией? Что знаешь о соперниках?

- В первую очередь всегда рад возвращаться в сборную. Соперники непростые, не должно быть никакой недооценки. Многие думают, что Сан-Марино плохая команда, но сейчас нельзя никого недооценивать. У Северной Ирландии много сильных игроков, которые выступают в АПЛ и Чемпионшипе. Конечно, мы настраиваемся только на победу и не думаем о других результатах.

- С точки зрения календаря, можно сказать, что он удобен - сначала разогреться против Сан-Марино, а потом сыграть против объективно более сложного соперника?

- Возможно, да. Но все равно, я ожидаю тяжелый матч против Сан-Марино, поскольку скорее всего они сыграют в закрытый футбол. Игроки Сан-Марино? Никого не знаю, только слышал, что там бизнесмены, кто-то на мебельной фабрике работает.

- В сборной есть новичок - Александр Зуев. Как проходит его адаптация, как он выглядит на тренировках?

- Пока прошло всего несколько тренировок, думаю он наберет ход и поможет команде. Он выступает в РПЛ, это все-таки уровень.

- Зуев способен играть в том числе в атаке. Ты воспринимаешь его как конкурента?

- Конкуренция всегда хорошо, она позволяет расти. А играть будет тот, кто сильнее.

- С Данией ты играл больше в центре атаки, как ты себя чувствуешь в этой позиции?

- Я изначально играл на этой позиции. Да, она отличается от того, где я действую в "Актобе", но я знаю, как играть в этом амплуа и не сказал бы, что это вызывает дискомфорт, скорее это даже моя родная позиция.

- После победы над Данией у болельщиков эйфория и многие ждут от вас выхода на Евро. Ты сам веришь, что подобное реально?

- Конечно, верю! Как я могу в свою страну не верить?! Все от нас зависит, как мы подготовимся, морально и физически. Но могу гарантировать, что мы приложим все усилия, выложимся на 200 процентов, чтобы порадовать наш народ.

- Расскажи со своей стороны, почему сборная так прибавила при Адиеве?

- Он сильный мотиватор. Тот же матч с Данией, в раздевалке он нам придал мотивацию, мы вышли и сами себя не узнали. Он сказал: "Через два дня мы все уже разъедемся, бейтесь за страну, но главное кайфуйте от футбола". Пацаны чуть поругались, но это нормально, все друг друга поняли и потом все видели, что произошло.

- Андрей Карпович сказал что, после удачного старта и матчей сборной в марте, ты уже не был столь эффективен и тренерский штаб тебя не узнавал. Ты согласен с этой критикой?

- В какой-то степени согласен, а в какой-то нет. Но мы же все люди, мы можем ошибаться, мы не роботы, которые делают все на автомате. Я тоже человек, у всех так бывает, нет игрока, который каждый матч забивает. С Карповичем у нас был разговор, все нормально, мы пришли к одному мнению.

- Последние три-четыре месяца очень событийные для тебя, как в личном плане, так и в футболе. Можно сказать, что жизнь кипит? И было ли головокружение от успехов?

- Нет, обычная жизнь (улыбается). У меня никакого головокружения не было, это чьи-то догадки. Сколько людей, столько и мнений. И мой спад не связан ни с чем таким, просто так бывает в карьере футболиста, это нормально.

- "Актобе" вернулся на родной стадион. Это придает вам совершенно иной уровень эмоций? И связано ли потеря очков в некоторых домашних матчах с тем, что вы играли на резервном поле?

- Когда ты играешь на "Кобыланды" у тебя вообще все по-другому. У нас нет шансов там проиграть, нас можно сказать "схавают", если такое произойдет. Даже когда ты уже не можешь бежать, ноги сами тебя несут, когда мы играем на "Кобыланды". Фактор резервного поля, синтетики, конечно повлиял весной, но самое главное - это наши болельщики, нам их не хватало, с ними мы намного увереннее себя чувствуем.

- Возвращение на домашний стадион, плюс скоро вернется в игру Уго Видемон, эти факторы говорят о том, что "Актобе" в гонке за чемпионство?

- Безусловно. Да, были потери очков, но в прошлом году на старте сезона тоже были осечки, но затем вернулись на свой стадион и поднялись вверх.

- Для вас "Астана" и "Ордабасы" основные конкуренты?

- Сейчас чемпионат очень непредсказуемый, фавориты проигрывают аутсайдерам, поэтому каждый соперник по сути конкурент. Нельзя ни с кем допускать недооценку.

- Ты один из тех казахстанских игроков на которого есть спрос в зарубежных чемпионатах. Летом трансферные окна во многих странах открылись. Есть ли у тебя предложения на данный момент?

- Если честно, я не лезу в эти дела, только если сам агент сообщает, но я сам концентрируюсь на футболе, на игре.

- Хорошо, когда был последний звонок от агента?

- Недавно.

- Это чемпионат России?

- Скорее всего. Честно, мне не говорили клуб, просто сказали, что есть вариант.

- Ты готов уехать уже сейчас?

- Кто бы отказался от Европы? И тот же чемпионат России - это тоже шаг вперед. Я хочу попробовать, потому что в Казахстан я всегда могу вернуться, а шанс зарубежом - не знаю, будет ли их много. Считаю, что нужно пробовать.

- Говорят, что наиболее предметный интерес к тебе со стороны "Ростова", ты с Зайнутдиновым советовался по этому поводу?

- Нет. Мне опять же сообщил агент, но деталей я не знаю и не могу точно сказать, было ли предложение.

- Недавно у нас было интервью с Саматом Смаковым и он сказал, что тебе еще рано уезжать, поскольку ты не провел ни одного стабильного сезона в КПЛ. Согласен?

- По сути согласен, Самат Кабирович очень опытный человек. Но в итоге, все равно мне принимать решение, у меня есть цель, которую я хочу реализовать.

- Есть люди с которыми ты можешь посоветоваться относительно перехода?

- Такие решения я сам буду принимать. Могу спросить, послушать мнения, но так или иначе буду отталкиваться от себя.

- В прошлом году у тебя было реальное предложение от "Ахмата". Как ты отреагировал, когда руководство "Актобе" отклонило его?

- Мне сложно ответить на этот вопрос.

- Если перед тобой условно будет выбор, два предложения, допустим от "Ростова" и от средней чешской команды. Куда ты поедешь?

- В Европу. Но, кстати, вот при такой ситуации я посоветуюсь с кем-нибудь.

- В интервью коллегам ты говорил, что в Казахстане будешь играть только за "Актобе". Это звучит очень патриотично, но сколько игроков в КПЛ ты знаешь, которые выступали только за одну команду?

- Я уверен в своих словах. Ну вот смысл мне играть за другой казахстанский клуб? "Актобе" для меня дом.

- Но ты ведь знаешь, что в казахстанском футболе все очень нестабильно.

- Понимаю, что бывают разные обстоятельства, но если "Актобе" будет в КПЛ, я не думаю, что перейду в другой казахстанский клуб.

- Нынешний состав "Актобе" сильнее, чем в прошлом году?

- Скорее, да, нельзя сказать, что значительно, но легионеры в мастерстве чуть посильнее, под Лигу конференций это было нужно.

- Твой одноклубник Арман Кенесов заметно прибавил, по крайней мере в результативности. Как ты объясняешь его подъем?

- У него прет, как у меня в начале сезона. Он мне сам говорил, что мои голы к нему перешли. Вроде тренируемся также, но получается так, что Арман забивает, а я теперь только отдаю.

Фото: КФФ©, ФК "Актобе"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 10 2 2 18-11 32 2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29 3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24 4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22 5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21 6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20 7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18 8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16 9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13 10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12 11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11 12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10 13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9 14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 2 2 0 0 4-1 6 2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3 3 Дания 2 1 0 1 5-4 3 4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3 5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3 6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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