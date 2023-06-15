Вернется в РПЛ? Российский защитник сделал заявление о своем будущем в "Кайрате"

Российский защитник Виктор Васин заявил, что не собирается покидать алматинский "Кайрат", сообщают Vesti.kz. Он отметил, что не рассматривал другие варианты.

Ранее футбольный агент Арсен Минасов не исключил, что Васин может вернуться в РПЛ.

"Я сосредоточен на том, чтобы доиграть этот сезон в "Кайрате". Не думал рассматривать какие-то другие варианты. Что касается агента Арсена Минасова, я давно дружу с ним, но в последние годы все вопросы решаю сам", - написал футболист в Instagram.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 10 2 2 18-11 32 2 Ордабасы 12 9 2 1 26-10 29 3 Актобе 12 7 3 2 24-11 24 4 Кызылжар 12 7 1 4 13-8 22 5 Кайрат 12 6 3 3 24-20 21 6 Тобол 12 6 2 4 16-15 20 7 Атырау 12 5 3 4 14-17 18 8 Кайсар 12 5 1 6 15-16 16 9 Жетысу 12 4 1 7 11-19 13 10 Шахтер 12 3 3 6 14-18 12 11 Окжетпес 12 3 2 7 13-15 11 12 Каспий 12 2 4 6 12-20 10 13 Мактаарал 13 3 0 10 11-18 9 14 Аксу Пв 13 2 1 10 11-24 7 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева