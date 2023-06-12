Появилась информация о будущем экс-защитника сборной России в "Кайрате"

Агент Арсен Минасов, который представляет интересы защитника "Кайрата" Виктора Васина, в интервью Metaratings.ru рассказал, возможно ли возвращение футболиста в Россию по ходу летнего трансферного окна, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он с начала 2022 года выступает за алматинский клуб.
"Возможно. Все зависит от предложения", – заявил Минасов.
Ранее Васин выступал за несколько клубов в России, включая ЦСКА, "Уфу", "Мордовию" и другие. За время своей карьеры в российском чемпионате он провел 143 матча, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Также Васин защищал цвета сборной России.
В феврале 2022 года Васин перешел в "Кайрат". Его текущее соглашение с казахстанским клубом действует до конца 2023 года. В некоторых СМИ появились слухи о возможном возвращении Васина в ЦСКА.
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