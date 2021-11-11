Важнейшие голы, роль лидера и многофункциональность. Тагыберген - мотор чемпионского "Тобола"

Асхат Тагыберген провел едва ли не лучший сезон в карьере, в котором его мощнейший индивидуальный перформанс преобразовался в чемпионский титул "Тобола". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему хавбек точно должен претендовать на звание футболиста года в Казахстане.

Как известно, перед нынешним сезоном Тагыберген вполне мог перейти в "Астану", но в итоге оказался в "Тоболе", где воссоединился с Григорием Бабаяном, с которым они уже работали ранее.

Проведенные до этого три сезона в родном "Кайсаре" помогли Асхату не просто преобразовать карьеру, но и значительно прибавить с точки зрения ментальных данных. Тагыберген почувствовал, что он способен быть лидером, выдерживать ответственность и вести за собой коллектив.

Поэтому неудивительно, что даже в нашпигованном большими именами составе "Тобола" Тагыберген практически сразу стал игроком определенного статуса и значения, которое он исправно подтверждал на поле.

У Асхата в "Тоболе" была очень разнообразная, но в то же время крайне энергозатратная роль. Он объединил в себе функции шестого и восьмого номера, успевая совершать разрушительную роль опорника и созидательную фантазиста, разгоняя атаки или завершая их уже фирменными дальними ударами.

Если подробно взглянуть на статистику Тагыбергена, то вышесказанные характеристики полностью подтверждаются. Так, представитель "Тобола" - в топ-5 среди центральных полузащитников всей лиги по количеству фолов (41) и лидер в том же амплуа по количеству ударов (58).

Также стоит обратить внимание на количество матчей Асхата в этом сезоне за "Тобол". Он пропустил всего семь официальных игр (большинство в Кубке), сыграв суммарно 34 матча. Примечательно, что Тагыбергену удалось забить во всех четырех турнирах этого года за клуб - Суперкубке, Кубке и чемпионате Казахстана, а также в квалификации Лиги конференций.

Результативность одного из лидеров сборной Казахстана - это еще один аспект, который, несомненно, выделяет его на фоне не только местных полузащитников, но и легионеров. По системе гол+пас в КПЛ-2021 он разделил лидерство среди полузащитников вместе с игроком "Астаны" Максом Эбонгом - у обоих по десять результативных действий. К слову, с точки зрения результативности, Тагыберген ранее выбивал больше только в сезоне-2019, тогда за "Кайсар" у него было четыре гола и десять ассистов.

Символично, что Асхат забил в первом и последнем матчах прошедшего чемпионата, таким образом словно закольцевав историю чемпионского розыгрыша. Кроме того, на его счету первый гол "Тобола" в целом в сезоне (в полуфинале Суперкубка он поразил ворота "Кайрата"), а также победный гол в драматичном и сверхзрелищном противостоянии с "Хайдуком" в квалификации ЛК.

На финише чемпионата Асхат являлся локомотивом "Тобола" в борьбе за трофей, оформив три ассиста и гол в трех заключительных матчах.

Тагыберген большую часть карьеры был не самой заметной фигурой среди казахстанских футболистов, хотя сейчас стоит взглянуть на его резюме, а там уже четыре золотых медали КПЛ, добытых в трех разных командах (много ли казахстанских футболистов, которые добивались подобного?). Но если в "Актобе" и "Астане" он являлся, скорее, игроком обоймы, то в "Тоболе" доказал, что самостоятельно готов быть лидером в большом клубе.