В Таджикистане отреагировали на громкие трансферы в КПЛ

Телеграм-канал о футболе Таджикистана GOALTJ высказался о подписании "Кайсаром" нигерийца Виктора Мозеса и "Актобе" португальца Нани, сообщают Vesti.kz.

"Казахстанские клубы реально удивляют — подписывают бывших игроков АПЛ. Нани, Мозес — имена, которые знакомы каждому футбольному фанату! А ещё ходят слухи, что в "Кайрат" может перейти экс-игрок "Наполи" и сборной Италии — Лоренцо Инсинье. Зарплата Нани 70K долларов в месяц ,у Мозеса не уточняется", - пишет телеграм-канал.

35-летний Мозес 24 января был представлен в качестве игрока "Кайсара", а накануне, присоединился к команде на сборах. Он становился чемпионом АПЛ в составе "Челси".

Нани в составе "Манчестер Юнайтед" становился четырёхкратным чемпионом АПЛ, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов, четырёхкратным обладателем Суперкубка Англии и победителем клубного чемпионата мира.

