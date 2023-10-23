В России отреагировали на первое чемпионство "Ордабасы"

Российский спортивный канал "Матч ТВ" не прошел мимо чемпионства "Ордабасы" в чемпионате Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz.
"Ордабасы" на своем поле обыграл "Шахтер" (3:1) в рамках 25-го тура и впервые в своей истории выиграл золото национального чемпионата.
"Сенсация в чемпионате Казахстана. "Ордабасы" досрочно стал чемпионом 🏆🇰🇿.
Парни обыграли "Шахтер" из Караганды (3:1) и оторвались от "Астаны" на шесть очков.
"Ордабасы" всего два раза заканчивал сезон на третьем месте. А победа - исторический успех для всего Шымкента.
Поздравляем ребят. Алга!👏", - пишет "Матч ТВ" в своем телеграм-канале.
Заключительный 26-й тур пройдет 29 октября (воскресенье). Сыграют "Окжетпес" - "Мактаарал", "Кызыл-Жар" - "Кайсар", "Атырау" - "Кайрат", "Аксу" - "Тобол", "Каспий" - "Ордабасы", "Шахтер" - "Астана", "Актобе" - "Жетысу".
Загрузка матч-центра...
Реклама