В России назвали точный счет матча "Кайрата" за золото КПЛ

Российский портал Soccer365 дал прогноз на матч 26 тура КПЛ-2024 между "Атырау" и "Кайратом", сообщают Vesti.kz.

В этом матче "Кайрат" может стать чемпионом Казахстана по итогам этого сезона. Для этого, алматинцам надо побеждать и тогда, судьба титула уже не будет зависеть от результата игры "Астана" - "Жетысу".

"В этом матче мотивация команд попросту несравнима. Да, "Атырау" пусть и не имеет турнирных задач перед последним туром, но определенно не намерен предоставлять фавориту шанс оформить чемпионский титул на своем поле. Кроме того, всегда хочется порадовать болельщиков победой в последней игре сезона.

И на самом деле у хозяев есть все шансы на успех, ведь дома они выступают мощно - могут стать второй командой по набранным очкам на своем поле. Ко всему прочему они уже не раз останавливали "Кайрат" здесь, также имеют положительный баланс побед и поражений. Нет сомнений, что фаворит столкнется с мощнейшим сопротивлением.

Тем не менее гости в шаге от чемпионского титула, первого за четыре года. Этот сезон складывался для них далеко не идеальным образом, но качественный финиш и ошибки конкурентов позволили "Кайрату" ни от кого не зависеть. Все теперь завязано на нем - нужна одна победа. В подобной ситуации всегда возрастает давление ответственности, и все же "желто-черные" вновь справятся. Прогноз: 1:2", - пишет сайт.