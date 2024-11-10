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КПЛ
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В России назвали точный счет матча "Кайрата" за золото КПЛ

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В России назвали точный счет матча "Кайрата" за золото КПЛ ©ФК "Кайрат"

Российский портал Soccer365 дал прогноз на матч 26 тура КПЛ-2024 между "Атырау" и "Кайратом", сообщают Vesti.kz.

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Российский портал Soccer365 дал прогноз на матч 26 тура КПЛ-2024 между "Атырау" и "Кайратом", сообщают Vesti.kz.

В этом матче "Кайрат" может стать чемпионом Казахстана по итогам этого сезона. Для этого, алматинцам надо побеждать и тогда, судьба титула уже не будет зависеть от результата игры "Астана" - "Жетысу".

"В этом матче мотивация команд попросту несравнима. Да, "Атырау" пусть и не имеет турнирных задач перед последним туром, но определенно не намерен предоставлять фавориту шанс оформить чемпионский титул на своем поле. Кроме того, всегда хочется порадовать болельщиков победой в последней игре сезона.

И на самом деле у хозяев есть все шансы на успех, ведь дома они выступают мощно - могут стать второй командой по набранным очкам на своем поле. Ко всему прочему они уже не раз останавливали "Кайрат" здесь, также имеют положительный баланс побед и поражений. Нет сомнений, что фаворит столкнется с мощнейшим сопротивлением.

Тем не менее гости в шаге от чемпионского титула, первого за четыре года. Этот сезон складывался для них далеко не идеальным образом, но качественный финиш и ошибки конкурентов позволили "Кайрату" ни от кого не зависеть. Все теперь завязано на нем - нужна одна победа. В подобной ситуации всегда возрастает давление ответственности, и все же "желто-черные" вновь справятся. Прогноз: 1:2", - пишет сайт.

На данный момент у "Кайрата" 44 очка, а у "Астаны" - 43. Если, "Кайрат" проиграет, а "Астана" сыграет вничью, то у обоих клубов будет по 44 очка и возможен "золотой матч".

Прямая трансляция матчей "Кайрата" и "Астаны" за чемпионство в КПЛ

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 23 13 4 6 34-19 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Тобол 23 11 6 6 33-21 39
5 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
6 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
7 Атырау 23 9 8 6 28-19 35
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Женис 23 6 6 11 18-31 24
11 Жетысу 23 5 8 10 17-28 23
12 Туран 23 5 5 13 16-37 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Кайрат ФК Атырау ФК КПЛ

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