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Прямая трансляция матчей "Кайрата" и "Астаны" за чемпионство в КПЛ

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Прямая трансляция матчей "Кайрата" и "Астаны" за чемпионство в КПЛ ©ФК "Кайрат"

Сегодня, 10 ноября состоятся пять матчей в рамках заключительного, 26 тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.

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Сегодня, 10 ноября состоятся пять матчей в рамках заключительного, 26 тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.

Алматинский "Кайрат", лидирующий в турнирной таблице, сыграет на выезде с "Атырау", а идущая на втором месте "Астана", встретится на своем поле с "Жетысу".

Эти матчи, и еще четыре игры начнутся одновременно - в 14:00 по казахстанскому времени.

Помимо игры "Атырау" - "Кайрат" и "Астана" - "Жетысу" в последнем туре сыграют: "Женис" - "Кызыл-Жар", "Кайсар" - "Тобол", "Ордабасы" - "Елимай" и "Актобе" - "Туран".

Матч "Астана" - "Жетысу" будет показан на телеканале Qazsport. Начало трансляции в 13:55.

Встреча "Атырау" - "Кайрат" пройдет на телеканале Sport Plus.

Отметим, что в этом году впервые в истории казахстанского футбола будет осуществлена трансляция-симулкаст. На телеканале Q Football с 13:30 до 16:30 будет включение со всех стадионов одновременно. Режиссер трансляции будет автоматически переключаться на ключевые моменты каждой из шести игр. 

Сюрприз под последний тур? Зрителей ждет необычная трансляция всех матчей КПЛ одновременно

На данный момент у "Кайрата" 44 очка, а у "Астаны" - 43. Для чемпионства, алматинцам надо побеждать "Атырау" и тогда, их положение, не будет зависеть от результата матча "Астана" - "Жетысу". Столичному клубу, необходимо рассчитывать на осечку алматинцев и выигрывать самим.

Если, "Кайрат" проиграет, а "Астана" сыграет вничью, то у обоих клубов будет по 44 очка и возможен "золотой матч".


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 23 13 4 6 34-19 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Тобол 23 11 6 6 33-21 39
5 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
6 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
7 Атырау 23 9 8 6 28-19 35
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Женис 23 6 6 11 18-31 24
11 Жетысу 23 5 8 10 17-28 23
12 Туран 23 5 5 13 16-37 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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