В "Кайрате" озвучили задачи после победы в КПЛ

Защитник "Кайрата" Маки Баньяк поделился мнением о победном матче против "Акжайыка", высказавшись о своей форме после травмы, сообщает пресс-служба.

Клуб из Алматы обыграл уральцев, а футболист высказался о задаче команды на КПЛ.

"Главной задачей на сегодня была победа. Нам необходимо было побеждать и набирать три очка. Мы прекрасно понимали, что соперник силен, но навязывали ему свою игру, потому что были сфокусированы на выполнении нашей задачи.

Что касательно моей травмы, то она осталась позади, я чувствую себя хорошо и готов помогать команде на все 100 процентов. 3 месяца без игровой практики дают о себе знать, и сейчас мне немного тяжеловато нащупать ритм, но с игровой практикой все быстро вернется на свои места. Я отлично поработал, вернулся в строй, не форсировал восстановление, чтобы быть готовым помочь команде вернуться на вершину таблицы".

Ранее в "Кайрате" раскритиковали состояние футбольных полей в Казахстане.

"Кайрат" победил "Акжайык" и приблизился к лидерам КПЛ

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 15 8 3 4 33-16 27 2 Актобе 14 8 2 4 20-17 26 3 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 4 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17 10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17 11 Туран 13 3 7 3 11-12 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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