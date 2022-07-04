В "Кайрате" озвучили задачи после победы в КПЛ

Защитник "Кайрата" Маки Баньяк поделился мнением о победном матче против "Акжайыка", высказавшись о своей форме после травмы, сообщает пресс-служба.
Клуб из Алматы обыграл уральцев, а футболист высказался о задаче команды на КПЛ.
"Главной задачей на сегодня была победа. Нам необходимо было побеждать и набирать три очка. Мы прекрасно понимали, что соперник силен, но навязывали ему свою игру, потому что были сфокусированы на выполнении нашей задачи.
Что касательно моей травмы, то она осталась позади, я чувствую себя хорошо и готов помогать команде на все 100 процентов. 3 месяца без игровой практики дают о себе знать, и сейчас мне немного тяжеловато нащупать ритм, но с игровой практикой все быстро вернется на свои места. Я отлично поработал, вернулся в строй, не форсировал восстановление, чтобы быть готовым помочь команде вернуться на вершину таблицы".
Ранее в "Кайрате" раскритиковали состояние футбольных полей в Казахстане.
"Кайрат" победил "Акжайык" и приблизился к лидерам КПЛ
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