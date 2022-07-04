Капитан "Кайрата" раскритиковал стадионы клубов КПЛ

Капитан "Кайрата" португалец Рикарду Алвеш в интервью Sports.ru высказался о стадионах, на которых проходят матчи КПЛ.
- Ты уже год играешь в Казахстане. Расскажи о состоянии футбольной инфраструктуры.
- В основном стадионы в Казахстане не очень хорошие. Отличные поля и стадионы у нас и у "Астаны". Также очень хороший стадион в "Актобе". У них еще и потрясающая атмосфера во время матчей. Остальные стадионы не такого хорошего качества.
Особенно страшно играть в Уральске, там ужасное синтетическое поле. Я думаю, ПФЛК не должна позволять "Акжайыку" играть на таком ужасном газоне. Недавно мы играли в Таразе, я тоже не понимаю, как на таком поле можно играть в футбол. Это же все связано со здоровьем игроков, очень легко получить травму на таком поле. Я не представляю, что кто-то еще и тренируется каждый день на таком газоне. Плохое качество полей не помогает футболистам.
Напомним, Алвеш с лета 2021 года выступает за "Кайрат". В этом сезоне он провел 13 матчей в КПЛ, в которых оформил шесть ассистов.
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