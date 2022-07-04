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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Комментарии

Капитан "Кайрата" раскритиковал стадионы клубов КПЛ

Капитан "Кайрата" раскритиковал стадионы клубов КПЛ
©ФК "Кайрат"

Капитан "Кайрата" португалец Рикарду Алвеш в интервью Sports.ru высказался о стадионах, на которых проходят матчи КПЛ.

- Ты уже год играешь в Казахстане. Расскажи о состоянии футбольной инфраструктуры. 

- В основном стадионы в Казахстане не очень хорошие. Отличные поля и стадионы у нас и у "Астаны". Также очень хороший стадион в "Актобе". У них еще и потрясающая атмосфера во время матчей. Остальные стадионы не такого хорошего качества.

Особенно страшно играть в Уральске, там ужасное синтетическое поле. Я думаю, ПФЛК не должна позволять "Акжайыку" играть на таком ужасном газоне. Недавно мы играли в Таразе, я тоже не понимаю, как на таком поле можно играть в футбол. Это же все связано со здоровьем игроков, очень легко получить травму на таком поле. Я не представляю, что кто-то еще и тренируется каждый день на таком газоне. Плохое качество полей не помогает футболистам.

Напомним, Алвеш с лета 2021 года выступает за "Кайрат". В этом сезоне он провел 13 матчей в КПЛ, в которых оформил шесть ассистов.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 8 3 4 33-16 27
2 Актобе 14 8 2 4 20-17 26
3 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
4 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23
5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23
6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23
7 Каспий 14 7 1 6 15-15 22
8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21
9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17
10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17
11 Туран 13 3 7 3 11-12 16
12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15
13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12
14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10

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Метки:
Кайрат ФК Астана ФК КПЛ

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