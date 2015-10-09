В Израиле раскрыли детали трансфера защитника "Кайрата"

Иерусалимский "Бейтар" сообщил подробности перехода грузинского защитника Луки Гадрани из алматинского "Кайрата", передают Vesti.kz.

"Кайрат" объявил о переходе своего игрока в зарубежный клуб

Отмечается, что 28-летний футболист заключил контракт с израильским клубом сроком на полтора года через своего агента Таля Бен Хаима. Изначально трансфер планировался на декабрь, однако "Кайрат" и "Бейтар" достигли договорённости о досрочном переходе.

Ожидается, что Гадрани прилетит в Израиль уже в ближайшее воскресенье и вскоре присоединится к тренировкам новой команды.

До Гадрани состав "Бейтара" этим летом усилили колумбийский защитник Брайан Карабали, сенегальский фулбэк Ариэль Менди, опорный полузащитник из Кабо-Верде Аилсон Тавареш и нигерийский нападающий Джонобоско Калу.

Гадрани играл за "Кайрат" с 2024 года. В прошлом сезоне он помог алматинской команде завоевать золотые медали чемпионата Казахстана. До этого защитник выступал за "Актобе", а также играл за "Тараз". Ещё в его карьере были латвийская "Валмиера", иранский "Шахин", грузинские "Рустави" и "Спартак-Цхинвали".

Стала известна сумма трансфера игрока "Кайрата" в зарубежный клуб