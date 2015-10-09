Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
В Израиле раскрыли детали трансфера защитника "Кайрата"

В Израиле раскрыли детали трансфера защитника "Кайрата" Лука Гадрани. ©.beitarfc.co.il

Иерусалимский "Бейтар" сообщил подробности перехода грузинского защитника Луки Гадрани из алматинского "Кайрата", передают Vesti.kz.

Отмечается, что 28-летний футболист заключил контракт с израильским клубом сроком на полтора года через своего агента Таля Бен Хаима. Изначально трансфер планировался на декабрь, однако "Кайрат" и "Бейтар" достигли договорённости о досрочном переходе.

Ожидается, что Гадрани прилетит в Израиль уже в ближайшее воскресенье и вскоре присоединится к тренировкам новой команды.

До Гадрани состав "Бейтара" этим летом усилили колумбийский защитник Брайан Карабали, сенегальский фулбэк Ариэль Менди, опорный полузащитник из Кабо-Верде Аилсон Тавареш и нигерийский нападающий Джонобоско Калу.

Гадрани играл за "Кайрат" с 2024 года. В прошлом сезоне он помог алматинской команде завоевать золотые медали чемпионата Казахстана. До этого защитник выступал за "Актобе", а также играл за "Тараз". Ещё в его карьере были латвийская "Валмиера", иранский "Шахин", грузинские "Рустави" и "Спартак-Цхинвали".

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 21 14 4 3 52-20 46
2 Кайрат 21 14 4 3 42-17 46
3 Тобол 20 13 5 2 37-18 44
4 Актобе 21 12 3 6 32-19 39
5 Елимай 22 11 5 6 33-22 38
6 Окжетпес 22 9 5 8 30-28 32
7 Женис 21 7 10 4 26-19 31
8 Ордабасы 21 7 7 7 25-21 28
9 Кызылжар 22 4 9 9 21-29 21
10 Жетысу 22 4 8 10 17-34 20
11 Кайсар 22 3 10 9 20-37 19
12 Улытау 21 4 5 12 13-31 17
13 Туран 22 4 3 15 15-41 15
14 Атырау 22 2 6 14 13-40 12

