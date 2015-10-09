Стала известна сумма трансфера игрока "Кайрата" в зарубежный клуб

Стало известно, за сколько алматинский "Кайрат" продал грузинского защитника Лука Гадрани в иерусалимский "Бейтар", передают Vesti.kz.

Согласно данным Transfermarkt, Гадрани подписал контракт с новым клубом до 30 июня 2027 года, а сумма сделки составила 100 тысяч евро (около 62,8 миллиона тенге).

Ранее "Кайрат" сообщил, что достиг соглашения с "Бейтаром" о досрочном трансфере Гадрани.

В Казахстане Гадрани защищал цвета "Тараза" и "Актобе", а к "Кайрату" присоединился в начале 2024 года. За это время сыграл за алматинский клуб 21 матч, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Ещё он выступал за латвийскую "Валмиеру", иранский "Шахин", грузинские "Рустави" и "Спартак-Цхинвали".

На данный момент "Бейтар" занимает четвёртое место в таблице чемпионата Израиля, набрав 4 очка после двух матчей.