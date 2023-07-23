В "Атырау" разобрали гостевую ничью с "Астаной"

Главный тренер "Атырау" Виталий Жуковский прокомментировал выездную ничью с "Астаной" в матче 16 тура КПЛ, сообщают Vesti.kz. Встреча прошла накануне в столице и завершилась со счетом 0:0.

"Игра была сложной, все-таки играли против действующего чемпиона страны. Вот на днях они прошли первый раунд квалификации в Лиге чемпионов, с чем я их искренне поздравляю, желаю им пройти в группой этап еврокубков.

Была очень вязкая игра. Когда соперники приезжают на "Мунайшы", жалуются, что очень медленное поле. А тут наверное одно из самых быстрых полей в чемпионате. Нужно было время чтобы привыкнуть, из-за этого в начале с нашей стороны было очень много брака.

Первый тайм могли сыграть намного качественнее, а во втором тайме выглядели лучше. Особо опасных моментов мы не создали, но в принципе и у соперника их было немного. Пару моментов выручил вратарь, а так, повторюсь ещё раз игра была вязкой.

Спасибо хочу сказать парням, все-таки тут всем тяжело забирать очки. Также хочу выразить благодарность нашим фанатам, они проделали сложный путь, но их поддержку мы чувствовали весь матч", - цитирует Жуковского пресс-служба "Атырау".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 17 12 3 2 23-13 39 3 Актобе 16 10 4 2 29-13 34 4 Кайрат 15 8 3 4 29-22 27 5 Кызылжар 15 8 1 6 16-14 25 6 Тобол 14 7 2 5 17-18 23 7 Атырау 16 6 5 5 18-19 23 8 Кайсар 16 6 2 8 18-20 20 9 Жетысу 16 6 2 8 16-24 20 10 Шахтер 15 4 3 8 17-21 15 11 Окжетпес 16 4 2 10 14-21 14 12 Мактаарал 16 3 2 11 15-23 11 13 Каспий 15 2 4 9 15-27 10 14 Аксу Пв 16 2 2 12 12-28 8 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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