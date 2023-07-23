В "Атырау" разобрали гостевую ничью с "Астаной"

Главный тренер "Атырау" Виталий Жуковский прокомментировал выездную ничью с "Астаной" в матче 16 тура КПЛ, сообщают Vesti.kz. Встреча прошла накануне в столице и завершилась со счетом 0:0.
"Игра была сложной, все-таки играли против действующего чемпиона страны. Вот на днях они прошли первый раунд квалификации в Лиге чемпионов, с чем я их искренне поздравляю, желаю им пройти в группой этап еврокубков.
Была очень вязкая игра. Когда соперники приезжают на "Мунайшы", жалуются, что очень медленное поле. А тут наверное одно из самых быстрых полей в чемпионате. Нужно было время чтобы привыкнуть, из-за этого в начале с нашей стороны было очень много брака.
Первый тайм могли сыграть намного качественнее, а во втором тайме выглядели лучше. Особо опасных моментов мы не создали, но в принципе и у соперника их было немного. Пару моментов выручил вратарь, а так, повторюсь ещё раз игра была вязкой.
Спасибо хочу сказать парням, все-таки тут всем тяжело забирать очки. Также хочу выразить благодарность нашим фанатам, они проделали сложный путь, но их поддержку мы чувствовали весь матч", - цитирует Жуковского пресс-служба "Атырау".
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