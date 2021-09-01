В "Астане" сделали заявление о будущем Алиева

В ФК "Астана" прокомментировали появившиеся новости об увольнении Али Алиева, сообщает корреспондент Vesti.kz. В клубе заявили, что он продолжает работать.

"Ранее в СМИ появилась информация о прекращении трудовых отношений с главным тренером молодежной команды "Астаны" Али Алиевым.

Клуб заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Алиев продолжает свою работу на посту главного тренера команды.

Футбольный клуб "Астана" просит доверять информации, опубликованной только на официальном сайте клуба", - заявили в пресс-службе столичного клуба.

Напомним, "Астана М" после прихода Алиева одержала восемь побед подряд во второй лиге Казахстана, забив 34 гола и пропустив пять.

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