Уйдет из "Кайрата"? У Вагнера Лава появился вариант продолжения карьеры

Появилась информация о будущем форварда "Кайрата" Вагнера Лава, контракт которого с алматинским клубом истекает в декабре, сообщают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "ЦВБП-медиа", в услугах бразильца заинтересован "Интернасьонал", который ищет замену 37-летнему Паоло Герреро.

"Ожидается, что контракт с перуанцем будет расторгнут. В такой ситуации вполне ожидаемо возобновление интереса бразильского клуба к Вагнеру, утверждают местные радиожурналисты", - пишет источник.

Ранее появились слухи об уходе бразильца из "Кайрата", на фоне которых Вагнер пропустил выездной матч с "Актобе". Сообщалось, что этот сезон станет для Лава последним в алматинском клубе.

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37-летний Вагнер Лав выступает за "Кайрат" с 2020 года. Всего он провел за алматинский клуб 49 матчей, забил 22 гола и отдал 19 результативных передач.

В прошлом сезоне Вагнер помог "Кайрату" впервые за 16 лет выиграть чемпионат Казахстана.

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