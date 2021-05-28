Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Утратили результативность и потеряли место в составе. Как при Шпилевском угасли Тунгышбаев, Эсеола и Плотников

Некоторые из них перезапустили карьеру.

Утратили результативность и потеряли место в составе. Как при Шпилевском угасли Тунгышбаев, Эсеола и Плотников
Еркебулан Тунгышбаев (справа). Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

В последние годы несколько футболистов "Кайрата" под руководством Алексея Шпилевского померкли и почти сошли на нет. Корреспондент Vesti.kz рассказывает про них и отмечает тех, кто сумел перезапустить карьеру.

Адеринсола Эсеола

Украинский форвард в 2018 году присоединился к "Кайрату", зарекомендовав себя перед этим в играх за "Акжайык". Переход Эсеолы оценивался как безусловное усиление. За половину сезона-2018 он забил за алматинцев девять мячей в чемпионате, а общее количество его голов, включая взятия ворот в составе "Акжайыка", составило 17.

Сезон-2019 стал звездным для украинца. Уже при Шпилевском Эсеола забил 19 мячей и разделил с Марином Томасовым звание лучшего бомбардира чемпионата Казахстана.

Казалось, что украинец не уронит планку результативности. Но в сезоне-2020 что-то сломалось. Эсеола находился в постоянном поиске игры. Шпилевский, кажется, вовсе перестал замечать в нем основного форварда. Он провел 17 матчей, но лишь в трех из них выходил в стартовом составе. На его счету всего два гола и один ассист.

В текущем сезоне "Житомирская пантера" сыграл девять игр и забил два мяча. Совсем недавно Эсеола был переведен в "Кайрат-Жастар", который выступает в первой лиге.

Возможно, только уход из алматинского клуба позволит украинцу, который снизил к себе требования, перезапустить карьеру.

Еркебулан Тунгышбаев

Тунгышбаев, зарекомендовавший себя в "Ордабасы" в 2019 году, перешел в "Кайрат". Игрок, известный своей результативностью (21 мяч в нескольких сезонах), в КПЛ-2019 остался без забитых голов.

В сезоне-2020 статистика Тунгышбаева свелась к двум ассистам в десяти матчах. Всего игрок провел во всех турнирах 27 встреч за "Кайрат".

Кроме того, он потерял место в сборной, за которую сыграл в ноябре 2018 года и куда вернулся весной 2021-го уже в качестве футболиста "Ордабасы".

На трансферном рынке цена на него упала более чем в два раза. Незадолго до перехода в "Кайрат", по данным Transfermarkt, он оценивался в 1,3 миллиона евро. Сейчас Тунгышбаев стоит 500 тысяч евро.

В преддверии сезона-2021 игрок вернулся в "Ордабасы" и стал одним из лидеров клуба. На его счету четыре мяча в 12 матчах. Безусловно, возвращение в родной клуб стало для него судьбоносным. Вместо прозябания в "Кайрате" он заново стал играть.

Владимир Плотников

Казахстанский голкипер с 2015 года выступал за "Кайрат". Сезон-2019, когда команду возглавил Шпилевский, стал последним для Плотникова в команде. При белорусском специалисте вратарь сыграл пять матчей во всех турнирах.

Понятно, что в команде не могло быть двух первых номеров, и объективно Плотников проигрывал конкуренцию Стасу Покатилову, но показательно, что именно при Шпилевском он остался без практики.

Переход голкипера в "Ордабасы" в преддверии сезона-2020 стал своевременным. В предыдущем чемпионате экс-голкипер алматинцев сыграл 12 матчей из 20. В текущем сезоне 35-летний голкипер пять раз появлялся на поле.

Напомним, "Кайрат" занимает третье место в чемпионате, отставая на 12 очков от лидирующей "Астаны". С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
КПЛ-2021 Кайрат ФК Шпилевский Алексей Куат Исламбек

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
20:54
Футбол

"Кайрат" выиграл первый матч после назначения Бердыева
Сегодня
20:17
Футбол

Утратили результативность и потеряли место в составе. Как при Шпилевском угасли Тунгышбаев, Эсеола и Плотников
Сегодня
19:40
Футбол

В "Актобе" намечается чистка состава. Есть кандидат на пост главного тренера
Сегодня
19:19
Футбол

Разобранный состав, 12-е место в КПЛ и сжатые сроки на перестройку. Почему уже сейчас боязно за "Шахтер"
Сегодня
18:57
Футбол

Вратарь сборной Казахстана лишил "Тараз" победы над "Кызыл-Жаром"
Сегодня
17:51
Футбол

Новый вызов или контракт в "Кайрате"? В каком из клубов КПЛ может продолжить карьеру Эсеола
Сегодня
15:58
Футбол

Стали известны детали перехода футболиста "Астаны" в клуб Ла Лиги
Сегодня
14:11
Футбол

Соперник "Кайрата" по КПЛ сменил тренера перед игрой
Сегодня
12:35
Футбол

"Шахтер" может расстаться с одним из лидеров
Сегодня
10:01
Футбол

Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Кайсар" и еще двух игр 14-го тура КПЛ
Сегодня
09:07
Футбол

Трофей Бородюка и незначительное отставание от "Астаны". Как до Шпилевского "Кайрат" расставался с тренерами
Сегодня
08:04
Футбол

Громкое назначение в "Кайрате". Станет ли Бердыев преемником Шпилевского?
Вчера
22:12
Футбол

Шанс для Шпилевского, кризис "Актобе" и интрига в матче "Астаны". Превью к 14-му туру КПЛ-2021
Вчера
20:07
Футбол

Футболист "Астаны" раскрыл подробности трансфера в испанский клуб
Вчера
18:17
Футбол

Удаление с "Каспием", провал с "Астаной" и дублирование Косовича. Почему Абикен не справляется с ролью Гуральски
Вчера
17:15
Футбол

Клуб Ла Лиги объявил о трансфере футболиста "Астаны"
Вчера
16:10
Футбол

"Я ждал звонка, но он так и не позвонил". Байсеитов оценил назначение Бердыева в "Кайрат"
Вчера
14:37
Футбол

"Кайрат" объявил о назначении Бердыева
Вчера
13:13
Футбол

Футболист "Астаны" подписал контракт с клубом Ла Лиги. Подробности
26 мая
23:13
Футбол

Усиление перед Лигой чемпионов. Будет ли Бердыев определять трансферную политику, если возглавит "Кайрат"?
26 мая
21:16
Футбол

Ударная сила "Тобола" и забивной новичок "Кайрата". Какие форварды проявили себя в КПЛ-2021
26 мая
20:19
Футбол

"Он кардинально изменит работу академии". Экс-тренер "Рубина" - о Бердыеве в "Кайрате"
26 мая
19:09
Футбол

Взросление в "Жетысу" и будущее в "Рубине"? В КПЛ раскрывается очередной воспитанник "Кайрата"
26 мая
15:35
Футбол

Сколько "Кайрат" может заработать в Лиге чемпионов
26 мая
15:08
Футбол

"Там все решает мафия...". Вскрылись другие причины ухода бразильского нападающего из клуба КПЛ
26 мая
14:03
Футбол

Прогресс налицо и универсальность, или как прибавил в этом сезоне Эбонг
26 мая
13:15
Футбол

Отсутствие прогресса и заметный спад, или как упала результативность бомбардиров КПЛ-2020
26 мая
12:09
Футбол

Побывавший в академии "Кайрата" футболист подписал контракт с клубом из Европы
26 мая
11:50
Футбол

Нужно подбирать варианты уже сейчас, или у кого из футболистов КПЛ заканчиваются контракты в июне
26 мая
10:20
Футбол

Соперничество с "Астаной", клубные традиции и месседж другим. Какие планы вынашивают в "Женисе"
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика